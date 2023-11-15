Звено Морозова – самое забивающее в КХЛ, у звена Спунера на 5 голов меньше. В пятерке лучших – звенья «Ак Барса», «Динамо» и «Барыса»

Теги Ак Барс Авангард Спартак рейтинги Александр Радулов КХЛ Барыс Вадим Шипачев Никита Гусев Динамо Дмитрий Яшкин Джордан Уил Райан Спунер Понтус Оберг Николай Голдобин Райли Барбер Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Седрик Пакетт Павел Порядин Джозеф Лабейт Иван Морозов Хоккей

КХЛ опубликовала лучшие тройки лиги по количеству голов.

На первой позиции располагается первая тройка нападения «Спартака», на второй – первое звено атаки «Авангарда», на третьем – хоккеисты лидирующего звена «Ак Барса».

1. Голдобин – Морозов – Порядин («Спартак») – 40 шайб в 29 матчах;

2. Буше – Спунер – Ткачев («Авангард») – 35 в 27;

3. Радулов – Шипачев – Яшкин («Ак Барс») – 24 в 27;

4. Гусев – Уил – Пакетт («Динамо») – 24 в 30;

5. Барбер – Лабейт – Оберг («Барыс») – 17 в 24.

2 комментария

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Rodgeras
Как считают?
Если звено создало голевой момент и отдало на не сменившемуся голевую передачу.
Или наборот игрок звена попал в другое звено и забил?
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HockeyMan
Принц (10) - Локтионов (5) - Цыплаков (11)
Итого: 26
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