Звено Морозова – самое забивающее в КХЛ, у звена Спунера на 5 голов меньше. В пятерке лучших – звенья «Ак Барса», «Динамо» и «Барыса»
КХЛ опубликовала лучшие тройки лиги по количеству голов.
На первой позиции располагается первая тройка нападения «Спартака», на второй – первое звено атаки «Авангарда», на третьем – хоккеисты лидирующего звена «Ак Барса».
1. Голдобин – Морозов – Порядин («Спартак») – 40 шайб в 29 матчах;
2. Буше – Спунер – Ткачев («Авангард») – 35 в 27;
3. Радулов – Шипачев – Яшкин («Ак Барс») – 24 в 27;
4. Гусев – Уил – Пакетт («Динамо») – 24 в 30;
5. Барбер – Лабейт – Оберг («Барыс») – 17 в 24.
Если звено создало голевой момент и отдало на не сменившемуся голевую передачу.
Или наборот игрок звена попал в другое звено и забил?
Итого: 26