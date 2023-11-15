Звено Морозова – самое забивающее в КХЛ, у звена Спунера на 5 голов меньше. В пятерке лучших – звенья «Ак Барса», «Динамо» и «Барыса»

КХЛ опубликовала лучшие тройки лиги по количеству голов.

На первой позиции располагается первая тройка нападения «Спартака», на второй – первое звено атаки «Авангарда», на третьем – хоккеисты лидирующего звена «Ак Барса».

1. Голдобин – Морозов – Порядин («Спартак») – 40 шайб в 29 матчах;

2. Буше – Спунер – Ткачев («Авангард») – 35 в 27;

3. Радулов – Шипачев – Яшкин («Ак Барс») – 24 в 27;

4. Гусев – Уил – Пакетт («Динамо») – 24 в 30;

5. Барбер – Лабейт – Оберг («Барыс») – 17 в 24.