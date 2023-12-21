Тренер «Трактора» Заварухин о буллите Пакетта: «Исход матча с «Динамо» решил странный момент. Все прекрасно все видели. Мыльников показал, что коснулся шайбы»

Теги Трактор Алексей Заварухин видео КХЛ Динамо Седрик Пакетт Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Алексей Заварухин заявил, что исход матча с «Динамо» решил странный момент.

«Трактор» проиграл со счетом 3:4 в серии буллитов матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Решающий буллит реализовал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт, но когда хоккеист начал выполнять финт, убирая шайбу на неудобный крюк, ее, возможно, задел вратарь «Трактора» Сергей Мыльников.

– У меня классная команда. Мы показывали хороший хоккей, старались играть больше в атаку. Ребята – молодцы.

Исход матча решил немного странный момент. Думаю, лига разберется. Все прекрасно все видели.

– Как арбитры объяснили принятое решение? Какая была формулировка?

– Нам ничего не сказали (улыбается).

– От кого был первый сигнал в ситуации с последним буллитом? Вы что первое увидели: меняла шайба траекторию или нет?

– Встречный вопрос. А вам что показалось? Вы честно можете мне ответить. Какое у вас первое было мнение?

– Было некое изменение.

– Теперь я отвечу на ваш вопрос. У нас есть видеотренер. Сергей Мыльников показал, что он коснулся шайбы, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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