Тренер «Трактора» Заварухин о буллите Пакетта: «Исход матча с «Динамо» решил странный момент. Все прекрасно все видели. Мыльников показал, что коснулся шайбы»

Алексей Заварухин заявил, что исход матча с «Динамо» решил странный момент.

«Трактор» проиграл со счетом 3:4 в серии буллитов матче Фонбет чемпионата .

Решающий буллит реализовал нападающий « » , но когда хоккеист начал выполнять финт, убирая шайбу на неудобный крюк, ее, возможно, задел вратарь « » .

– У меня классная команда. Мы показывали хороший хоккей, старались играть больше в атаку. Ребята – молодцы.

Исход матча решил немного странный момент. Думаю, лига разберется. Все прекрасно все видели.

– Как арбитры объяснили принятое решение? Какая была формулировка?

– Нам ничего не сказали (улыбается).

– От кого был первый сигнал в ситуации с последним буллитом? Вы что первое увидели: меняла шайба траекторию или нет?

– Встречный вопрос. А вам что показалось? Вы честно можете мне ответить. Какое у вас первое было мнение?

– Было некое изменение.

– Теперь я отвечу на ваш вопрос. У нас есть видеотренер. Сергей Мыльников показал, что он коснулся шайбы, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.