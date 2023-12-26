Федотов о ЦСКА: «Нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика оставляет желать лучшего. Нам очень важны победы, надо сбросить груз давления»

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Иван Федотов считает, что игрокам ЦСКА нужно прибавлять в самоотдаче.

В понедельник ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это поражение стало для армейцев четвертым подряд.

«Концовка вышла напряженной. Болельщики ждали победы. Мы старались сыграть надежно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот к чему это привело.

Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха. Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего.

Наша задача  – как можно скорее найти те вещи, которые помогают нам доминировать на льду. Нам очень важны победы. Надо сбросить груз давления, скинуть этот рюкзак. Все хотят выигрывать.

Я и ребята понимаем, что такое положение дел не устраивает команду. Самолюбие у нас, мужчин, должно быть на высшем уровне, чтобы нас уважали. Не зря же мы выигрываем кубки», – сказал голкипер ЦСКА Иван Федотов.

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1 комментарий
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Ребята, я собираюсь на игру со СКА, выиграйте ее, пожалуйста!)
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