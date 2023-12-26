Федоров о Федотове: «Реально хорошо сыграл против «Салавата». И он давно играет хорошо. Но мы создаем ему условия, которые не помогают ловить шайбу»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Хоккей

Сергей Федоров оценил игру вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Главный тренер армейцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Мы ждем усилений, но не знаю, возможно ли это в последние 48 часов. Проблемная ли для ЦСКА вратарская позиция? Федотов реально хорошо сыграл против «Салавата Юлаева». И он давно играет хорошо. Но мы создаем ему условия, которые не помогают ловить шайбу.

Самое главное для него — игровая практика. Для ребят — понимание, что мы работаем. Мы говорим каждому из ребят: «Сделай свой кусок работы и на команду».

Что касается решения Ивана сделать пас, а не выбросить шайбу, то мы владели шайбой. Да, она попала к сопернику. Но когда ты владеешь шайбой, то должен контролировать свои действия», – сказал Федоров.

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1 комментарий
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играет он слабо, но тренер молодец защищает своих игроков
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