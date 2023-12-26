Федоров о Федотове: «Реально хорошо сыграл против «Салавата». И он давно играет хорошо. Но мы создаем ему условия, которые не помогают ловить шайбу»

Сергей Федоров оценил игру вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Главный тренер армейцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (3:4 ОТ).

«Мы ждем усилений, но не знаю, возможно ли это в последние 48 часов. Проблемная ли для вратарская позиция? Федотов реально хорошо сыграл против «Салавата Юлаева». И он давно играет хорошо. Но мы создаем ему условия, которые не помогают ловить шайбу.

Самое главное для него — игровая практика. Для ребят — понимание, что мы работаем. Мы говорим каждому из ребят: «Сделай свой кусок работы и на команду».

Что касается решения сделать пас, а не выбросить шайбу, то мы владели шайбой. Да, она попала к сопернику. Но когда ты владеешь шайбой, то должен контролировать свои действия», – сказал .