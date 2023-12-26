Защитник «Салавата» Коледов о 4:3 с ЦСКА: «Хорошая победа, достойная плей-офф. Много моментов выстояли в меньшинстве»
Павел Коледов оценил победу «Салавата Юлаева» над ЦСКА (4:3 ОТ).
– Хорошо начали, было много большинства. Нужно было реализовывать моменты в первом периоде, тогда, может, было бы чуть полегче.
Во втором периоде немного просели, пропустили ненужные шайбы, но матчи с ЦСКА всегда тяжелые. Рад, что команда так сыграла, все полностью выложились, ловили на себя шайбы, много моментов выстояли в меньшинстве. Хорошая победа, достойная плей-офф.
– Можно ли сказать, что этот матч – показатель нынешнего характера команды?
– Концовка третьего периода и овертайм – да. В начале были и взлеты, и спады. Мы должны выходить и играть весь матч от и до, – сказал защитник «Салавата Юлаева».