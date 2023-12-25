Федоров о поражении от «Салавата»: «Один из лучших матчей ЦСКА. Большой шаг в правильном направлении»

Сергей Федоров назвал одним из лучших матч ЦСКА против «Салавата Юлаева».

ЦСКА, ведя 3:2 в третьем периоде, проиграл игру со счетом 3:4 в овертайме, уступив в четвертом матче подряд.

«Они нашли варианты. Мы, считаю, провели одну из лучших игр.

Но те ошибки, которые мы допустили, те голы, которые нам забили, это не совсем стандартные ошибки.

Но сейчас такой период времени, когда не хватает концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой.

У нас были все возможности обезопасить свои ворота, но этого не случилось.

Благодарю ребят. У нас сложная ситуация, все ребята отдались процессу. Да, не без ошибок. Но характер у команды есть.

Мы хотим побеждать, но пока не получается. Сегодня сделали большой шаг в правильном направлении», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

ЦСКА проиграл 4-й матч подряд. «Салават Юлаев» отыгрался вшестером на 59:21 и победил в овертайме – дубль сделал Ливо