Федоров о поражении от «Салавата»: «Один из лучших матчей ЦСКА. Большой шаг в правильном направлении»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров назвал одним из лучших матч ЦСКА против «Салавата Юлаева».

ЦСКА, ведя 3:2 в третьем периоде, проиграл игру со счетом 3:4 в овертайме, уступив в четвертом матче подряд.

«Они нашли варианты. Мы, считаю, провели одну из лучших игр.

Но те ошибки, которые мы допустили, те голы, которые нам забили, это не совсем стандартные ошибки.

Но сейчас такой период времени, когда не хватает концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой.

У нас были все возможности обезопасить свои ворота, но этого не случилось.

Благодарю ребят. У нас сложная ситуация, все ребята отдались процессу. Да, не без ошибок. Но характер у команды есть.

Мы хотим побеждать, но пока не получается. Сегодня сделали большой шаг в правильном направлении», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

ЦСКА проиграл 4-й матч подряд. «Салават Юлаев» отыгрался вшестером на 59:21 и победил в овертайме – дубль сделал Ливо

8 комментариев
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Вратаря надо … федотова сгноили
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Куда шагаем то, мм?
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В чем интересно?
1 период Салават сильнее был по игре, куча ненужных удалений. 2 период неплохо, да.
А вот 3… если с метра не забиваем и сами привозим последние 5 минут в своей зоне то чего еще ожидать? В целом равная игра с небольшим преимуществом ЦСКА, но Салават в плане характера конечно напористее оказался.

Ну и Федотовым поговорите, 3 гол чисто его привоз, подставил защитника
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Ответ Eliza77
Вратаря надо … федотова сгноили
посидит вторым номером за кем то.. войдёт в норму!
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Боится за своё место , Фёдоров . Игры нет , защитники бегут за тенью соперников , такое ощущение , что команда никогда не играла в КХЛ , а играли в ВХЛ , да и там были не на первых ролях .
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Пока Цска в этом сезоне уверенно двигается к вылету в первом раунде.
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Ответ Stepan Alexandrovich
Куда шагаем то, мм?
в бездну, ещё один шаг сделан ,ура
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