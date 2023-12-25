Гендиректор «Салавата»: «Обмены возможны. Ведем переговоры, но пока не приняли окончательного решения»

Гендиректор «Салавата» допустил проведение обменов до закрытия трансферного окна.

Трансферное окно в Фонбет Чемпионате КХЛ закроется 28 декабря.

«Обмены возможны. Игры могут повлиять на наши какие-то эмоциональные решения, мы ведем переговоры по обменам игроков, значимых для команды, но пока не приняли окончательного решения.

Считаем, что состав у нас укомплектован. Есть вопросы по некоторым игрокам, их агенты считают, что они задействованы не в полной мере, как они предполагали. Мы считаем, что у команды есть четкая задача на сезон, все делается для ее выполнения.

Я не перестаю ссылаться на негативный опыт прошлого плей-офф. Мы понимали, что лучше нам в межсезонье взять игроков, которые помогут нам в плей-офф, нежели искать перед закрытием трансферного окна.

У нас были, как оказалось, слабые места в серии с «Адмиралом». Не было той прослойки игроков, достаточно взрослых, которые могли бы в ключевых моментах принимать правильные решения.

В сегодняшней команде такие игроки есть. Надеемся, что это поможет нам в решении поставленных задач», – сказал генеральный директор « » .