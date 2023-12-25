Гендиректор «Салавата»: «Обмены возможны. Ведем переговоры, но пока не приняли окончательного решения»

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ ТАСС Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» допустил проведение обменов до закрытия трансферного окна.

Трансферное окно в Фонбет Чемпионате КХЛ закроется 28 декабря.

«Обмены возможны. Игры могут повлиять на наши какие-то эмоциональные решения, мы ведем переговоры по обменам игроков, значимых для команды, но пока не приняли окончательного решения.

Считаем, что состав у нас укомплектован. Есть вопросы по некоторым игрокам, их агенты считают, что они задействованы не в полной мере, как они предполагали. Мы считаем, что у команды есть четкая задача на сезон, все делается для ее выполнения.

Я не перестаю ссылаться на негативный опыт прошлого плей-офф. Мы понимали, что лучше нам в межсезонье взять игроков, которые помогут нам в плей-офф, нежели искать перед закрытием трансферного окна.

У нас были, как оказалось, слабые места в серии с «Адмиралом». Не было той прослойки игроков, достаточно взрослых, которые могли бы в ключевых моментах принимать правильные решения.

В сегодняшней команде такие игроки есть. Надеемся, что это поможет нам в решении поставленных задач», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

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5 комментариев
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Ответ Shaiba Bash
Ахах, будет смешно, если Жафярова возьмут
Да пусть возьмут Жафярова, лишь бы Хмеля и Самонова он не сбагрил..
+4
0
+4
Ахах, будет смешно, если Жафярова возьмут
+2
0
+2
Хочется уточнить каких именно задач?
+1
0
+1
Он же писал, что трансферов не будет.
Тихоньку готовит болел к переходу ведущих игроков в ЦСКА?
+3
-2
+1
Ответ Профи66
Да пусть возьмут Жафярова, лишь бы Хмеля и Самонова он не сбагрил..
👍👍👍
+1
0
+1
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