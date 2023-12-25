Форвард «Салавата» Дроздов: «Если заслуживаешь приглашения в НХЛ, надо соглашаться и пробовать свои силы. Многие мечтают зацепить за океаном хотя бы одну встречу»

Теги Салават Юлаев НХЛ КХЛ Иван Дроздов Хоккей

Иван Дроздов высказался об отъезде игроков в НХЛ.

— Что думаете об отъезде российских и белорусских игроков в НХЛ?

— Безусловно, большое количество хоккеистов желает оказаться в сильнейшей лиге мира и попробовать закрепиться там. Многие мечтают зацепить за океаном хотя бы одну встречу. Если отдельно взятый спортсмен заслуживает приглашения в НХЛ, то надо соглашаться и пробовать свои силы.

Но я не ставлю перед собой цель попасть туда любой ценой: моя задача — выкладываться по полной здесь и сейчас, а затем уже смотреть, что из этого получится, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У него 💚 и это радует. Здоровья и успехов тебе Ваня!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий