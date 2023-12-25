Форвард «Салавата» Дроздов: «Если заслуживаешь приглашения в НХЛ, надо соглашаться и пробовать свои силы. Многие мечтают зацепить за океаном хотя бы одну встречу»

Иван Дроздов высказался об отъезде игроков в НХЛ.

— Что думаете об отъезде российских и белорусских игроков в ?

— Безусловно, большое количество хоккеистов желает оказаться в сильнейшей лиге мира и попробовать закрепиться там. Многие мечтают зацепить за океаном хотя бы одну встречу. Если отдельно взятый спортсмен заслуживает приглашения в НХЛ, то надо соглашаться и пробовать свои силы.

Но я не ставлю перед собой цель попасть туда любой ценой: моя задача — выкладываться по полной здесь и сейчас, а затем уже смотреть, что из этого получится, – сказал нападающий « ».