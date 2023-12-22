Панин об 1:2 от «Адмирала»: «Незаслуженно мы проиграли. У соперника опасные моменты можно пересчитать на пальцах: один, два»

Григорий Панин высказался после поражения от «Адмирала» (1:2 Б).

Защитник « » отметил, что клуб проиграл незаслуженно.

«Я бы не сказал, что сегодняшняя игра была тягучей. Опять с « » создали моментов на три матча вперед. Здесь больше дело в реализации.

Не могу сказать, что мы плохо играли. У соперника опасные моменты можно пересчитать на пальцах: один, два.

Будем работать, а так, все красавчики, старались. Кто смотрел этот матч, тот видел, что незаслуженно мы проиграли.

Реваншистское настроение? Конечно, оно было! Это было заметно по нашей игре.

Классная атмосфера «Мишкопада»? Хочется поблагодарить тех людей, которые пришли за нас поболеть, кто принял участие в этом мероприятии, от мала до велика каждый внес свою лепту. Огромное спасибо за классную атмосферу! Здорово, что собрали такую серьезную сумму на благотворительность», – сказал .

Девятый уфимский «Мишкопад» побил рекорд – было собрано более 4 млн рублей.