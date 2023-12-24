Дроздов сравнил «Салават» и «Спартак»: «В Уфе более серьезная организация, все процессы протекают системно и слаженно»

Иван Дроздов сравнил «Салават Юлаев» и «Спартак».

– Вы проводите уже второй сезон в составе « ». Что кардинально отличает команду из Уфы от «Спартака», за который выступали ранее?

– Не могу утверждать, что оказался чем-то поражен. Пожалуй, в «Салавате» более серьезная организация: все процессы протекают системно и слаженно. Коллектив борется за самые высокие места. Нахожусь тут второй год и привык к этим обстоятельствам.

– Применительно к « » с вами нельзя не согласиться, если взять предыдущий сезон. Но в нынешнем москвичи лидируют в сводной таблице лиги.

– Действительно, в составе красно-белых стало больше мастеровитых исполнителей. Это позволило, в частности, сформировать отличное ведущее звено. Когда играли с ними, приходилось очень тяжело: команда прекрасно бежит, плюс у нападающих замечательное голевое чутье.

– Связываете прорыв бывшего коллектива именно с удачной селекцией?

– По большей части да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с . Даже несмотря на то, что не довелось поработать с этим специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака», – сказал форвард.