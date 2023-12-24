Дроздов сравнил «Салават» и «Спартак»: «В Уфе более серьезная организация, все процессы протекают системно и слаженно»
Иван Дроздов сравнил «Салават Юлаев» и «Спартак».
– Вы проводите уже второй сезон в составе «Салавата Юлаева». Что кардинально отличает команду из Уфы от «Спартака», за который выступали ранее?
– Не могу утверждать, что оказался чем-то поражен. Пожалуй, в «Салавате» более серьезная организация: все процессы протекают системно и слаженно. Коллектив борется за самые высокие места. Нахожусь тут второй год и привык к этим обстоятельствам.
– Применительно к «Спартаку» с вами нельзя не согласиться, если взять предыдущий сезон. Но в нынешнем москвичи лидируют в сводной таблице лиги.
– Действительно, в составе красно-белых стало больше мастеровитых исполнителей. Это позволило, в частности, сформировать отличное ведущее звено. Когда играли с ними, приходилось очень тяжело: команда прекрасно бежит, плюс у нападающих замечательное голевое чутье.
– Связываете прорыв бывшего коллектива именно с удачной селекцией?
– По большей части да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым. Даже несмотря на то, что не довелось поработать с этим специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака», – сказал форвард.