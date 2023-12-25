Егор Титов о Ковальчуке: «Я первый его поздравил. Приятно, что он вернулся. Спартаковцу всегда хорошо закончить карьеру в родном клубе»

Егор Титов высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей.

40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Я первый его поздравил с возвращением (улыбается). Потом он мне ответил: «Спасибо, кто-то уже слил эту новость». Приятно, что он вернулся. Пускай в 40 лет.

Спартаковцу всегда хорошо закончить карьеру в родном клубе. Да, он поиграл во многих командах. Кто-то это не любит, кто-то любит! Надеюсь, он закончит в « », – сказал бывший футболист «Спартака».

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам