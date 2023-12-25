Егор Титов о Ковальчуке: «Я первый его поздравил. Приятно, что он вернулся. Спартаковцу всегда хорошо закончить карьеру в родном клубе»

Теги Спартак Егор Титов Спартак Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Егор Титов высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей.

40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года. 

«Я первый его поздравил с возвращением (улыбается). Потом он мне ответил: «Спасибо, кто-то уже слил эту новость». Приятно, что он вернулся. Пускай в 40 лет.

Спартаковцу всегда хорошо закончить карьеру в родном клубе. Да, он поиграл во многих командах. Кто-то это не любит, кто-то любит! Надеюсь, он закончит в «Спартаке», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

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7 комментариев
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ну прям уж первый)))
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Видно, что Егорка видывал респект за фразочку - первыйнах)
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Ждём Дзюбу, возвращение рукоблудного сына?)))
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Неоднозначное у меня отношение, скажу честно. С одной стороны, как бы вернулся в Спартак. Правда два года не играл не где, а с другой было в своё время две возможности, но приезжал он кажется в Ак Барс и Авангард.
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У Ковальчука этих "родных" клубов.. Самое смешное будет, если у него пойдет игра, и он поймет, что еще сезон осилит. И перейдет в Ак Барс или Авангард. Ну, слово "смешно" в данном случае эвфемизм - там должно быть матерное слово.
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