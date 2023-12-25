«Ковальчук мог стать великим хоккеистом на уровне НХЛ, просто решил вернуться в Россию. У него есть спартаковский дух». Новиков об Илье

Теги Спартак Илья Ковальчук НХЛ Юрий Новиков КХЛ Хоккей

Юрий Новиков уверен, что Илья Ковальчук мог стать легендой НХЛ.

«Естественно, он был в спартаковской среде, тренировался. Тренеры его чувствовали, знали и разговаривали с ним.

Он мог стать великим хоккеистом на уровне НХЛ, это однозначно, просто он решил вернуться в Россию. Он топовый игрок, очень высокого класса. У него есть спартаковский дух, это однозначно, и он показал сегодня очень хорошую игру.

Ковальчук должен понять, что он всего лишь уважаемый игрок, а командой руководят тренеры. Я сидел на трибуне, и, если бы был начальником, я бы на вторую игру его не поставил. Потому что такие эмоции, которые он получил, – их надо переварить.

Вернуться в «Спартак» – это очень непросто. Для меня было удивительно, что Ковальчук очень мощно выглядел на льду. Я еще раз убедился, что в НХЛ он мог достичь самых больших вершин», – сказал заслуженный тренер России.

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6 комментариев
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Ответ Petran_grek
он даже похож на царя Спарты, великого Леонида!
Федуна? 👀
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Он не легенда всей НХЛ, как Овечкин. Но как минимум легенда Атланты Трэшерс.

В Девилз тоже хорошо пошумел.

Не знаю, станет ли он в будущем холоффеймером, но свой след в истории лиги оставил.
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Красноречие — в самый раз для интернет-СМИ
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да "плюнул" он на ромбик в своé время. сейчас якобы одумался и вспомнил об истоках? не смешите. нет в нéм ничего спартаковского. правильно его некоторые болелы называют баблочук. у таких родина там, где больше платят.
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