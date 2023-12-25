«Ковальчук мог стать великим хоккеистом на уровне НХЛ, просто решил вернуться в Россию. У него есть спартаковский дух». Новиков об Илье

Юрий Новиков уверен, что Илья Ковальчук мог стать легендой НХЛ.

«Естественно, он был в спартаковской среде, тренировался. Тренеры его чувствовали, знали и разговаривали с ним.

Он мог стать великим хоккеистом на уровне , это однозначно, просто он решил вернуться в Россию. Он топовый игрок, очень высокого класса. У него есть спартаковский дух, это однозначно, и он показал сегодня очень хорошую игру.

должен понять, что он всего лишь уважаемый игрок, а командой руководят тренеры. Я сидел на трибуне, и, если бы был начальником, я бы на вторую игру его не поставил. Потому что такие эмоции, которые он получил, – их надо переварить.

Вернуться в « » – это очень непросто. Для меня было удивительно, что Ковальчук очень мощно выглядел на льду. Я еще раз убедился, что в НХЛ он мог достичь самых больших вершин», – сказал заслуженный тренер России.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом