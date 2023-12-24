Валерий Каменский: «Ковальчук сам связался со «Спартаком» и горел желанием вернуться. В спорте много историй, когда ветеран приходил в команду и вселял в нее победный дух»

Теги Спартак Илья Ковальчук Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский оценил 1-ю игру Ильи Ковальчука после возвращения в «Спартак».

«Илья сам связался с клубом и горел желанием вернуться в «Спартак». И мы были этому очень рады, потому что команде такой великолепный игрок однозначно пойдет на пользу.

В спорте было много историй, когда ветеран, имея за плечами такой колоссальный опыт, приходил в команду и вселял в нее победный дух. Такой человек необходим и в раздевалке, и на льду, и в жизни молодых хоккеистов, которым еще играть и играть. Так что это большая помощь тренерскому штабу.

Что касается его дебюта, то я не сомневался, что он покажет настоящий класс. Иначе и быть не могло. Потому что Илья уже давным-давно всем доказал, кем он является. Даже несмотря на то, что его два года не было в хоккее», – заявил советник председателя наблюдательного совета «Спартака».

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3 комментария
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Раньше нужно было приходить Ковальчуку на помощь игровую Спартаку, когда действительно ему было трудно ,но в те времена Ковальчук и не глядел в сторону Спартака - Ска ,АК Барс ,Авангард -вот были его приоритеты ,а сейчас ,когда увидел ,что Жамнов отладил "часовой " механизм игры команды и вывел в лидеры команду -Ковальчук в 40 лет вспомнил о помощи заняв в составе место перспективного молодого игрока !
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Пффф,если бы это было бесплатно, то да. А так это просто способ заработать
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усачéву видимо не нравится, что спартак так успешно играет в этом сезоне, и решил повесить к ногам якорь, в виде ковальчука.
интересно, на сколько хватит терпения жамнова учавствовать в этом абсурде? он же должен понимать, что это может привести команду к спортивному краху.
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