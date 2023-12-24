Валерий Каменский: «Ковальчук сам связался со «Спартаком» и горел желанием вернуться. В спорте много историй, когда ветеран приходил в команду и вселял в нее победный дух»

Валерий Каменский оценил 1-ю игру Ильи Ковальчука после возвращения в «Спартак».

« сам связался с клубом и горел желанием вернуться в «Спартак». И мы были этому очень рады, потому что команде такой великолепный игрок однозначно пойдет на пользу.

В спорте было много историй, когда ветеран, имея за плечами такой колоссальный опыт, приходил в команду и вселял в нее победный дух. Такой человек необходим и в раздевалке, и на льду, и в жизни молодых хоккеистов, которым еще играть и играть. Так что это большая помощь тренерскому штабу.

Что касается его дебюта, то я не сомневался, что он покажет настоящий класс. Иначе и быть не могло. Потому что Илья уже давным-давно всем доказал, кем он является. Даже несмотря на то, что его два года не было в хоккее», – заявил советник председателя наблюдательного совета «Спартака».

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