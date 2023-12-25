Дементьев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Рискованный шаг. Он может сыграть 2-3 матча на эмоциях, а потом могут возникнуть проблемы»

Алексей Дементьев сказал, что «Спартак» рискнул с приглашением Ильи Ковальчука.

40-летний форвард сыграл в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Несмотря на то что приглашение в « » может положительно сказаться на атмосфере в раздевалке, а после и на льду, все же это рискованный шаг. Сегодня он провел отличный матч: забросил шайбу, неплохо действовал на площадке. Но нужно понимать, что может случиться так, что два-три матча Ковальчук сыграет на эмоциях, а после могут возникнуть проблемы.

Потому что в таком большом клубе, как «Спартак», нужно показывать стабильный уровень игры, которого от него будет требовать главный тренер. И все-таки форму придется еще набирать, как он и сам сказал после матча. Это определенный риск.

Но мне кажется, что руководство больше делало акцент на том, что он выступит в роли старшего товарища, в каких-то моментах и в роли играющего тренера, который может что-то подсказать, как-то отругать. То есть в команде он будет таким авторитетом среди молодых хоккеистов», – сказал агент и хоккейный эксперт.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом