Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Приятный новогодний сюрприз для болельщиков клуба и всех любителей хоккея. Желаю ему продлить эту радость»

Теги Спартак Вячеслав Быков Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей.

40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года. 

«Могу только пожелать Ковальчуку продлить эту радость. Хочется, что он получал удовольствие и удовлетворение от игры в хоккей в своем родном клубе «Спартак»! Чемпионский характер Ильи и человеческие качества усилят игру, работу и внутреннюю атмосферу в команде.

Теперь молодежь «красно-белых» видит прекрасный пример, у них есть возможность перенимать опыт большого мастера. И, конечно же, для болельщиков клуба и всех любителей хоккея это приятный новогодний сюрприз», – сказал бывший тренер сборной России. 

Под руководством Быкова национальная команда дважды выиграла чемпионат мира (2008, 2009 годы). Ковальчук оба раза был в составе.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо его в Систему отправить, чтобы там лизня не заканчивалась
+1
0
+1
Теперь все кинулись об’яснять, какую пользу Ковальчук принесёт Спартаку и как все этому рады. Спартак и до его прихода показывал приличный уровень хоккея. А многим болельщикам абсолютно все равно,что Ковальчук вернулся.
+1
-1
0
Ответ Melnikov1968
Теперь все кинулись об’яснять, какую пользу Ковальчук принесёт Спартаку и как все этому рады. Спартак и до его прихода показывал приличный уровень хоккея. А многим болельщикам абсолютно все равно,что Ковальчук вернулся.
да многим даже противно и не понятно - а зачем он в Спартаке?
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий