Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Приятный новогодний сюрприз для болельщиков клуба и всех любителей хоккея. Желаю ему продлить эту радость»
Вячеслав Быков высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей.
40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.
«Могу только пожелать Ковальчуку продлить эту радость. Хочется, что он получал удовольствие и удовлетворение от игры в хоккей в своем родном клубе «Спартак»! Чемпионский характер Ильи и человеческие качества усилят игру, работу и внутреннюю атмосферу в команде.
Теперь молодежь «красно-белых» видит прекрасный пример, у них есть возможность перенимать опыт большого мастера. И, конечно же, для болельщиков клуба и всех любителей хоккея это приятный новогодний сюрприз», – сказал бывший тренер сборной России.
Под руководством Быкова национальная команда дважды выиграла чемпионат мира (2008, 2009 годы). Ковальчук оба раза был в составе.
Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом