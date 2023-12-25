Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Приятный новогодний сюрприз для болельщиков клуба и всех любителей хоккея. Желаю ему продлить эту радость»

Вячеслав Быков высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей.

40-летний форвард сыграл за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Могу только пожелать продлить эту радость. Хочется, что он получал удовольствие и удовлетворение от игры в хоккей в своем родном клубе «Спартак»! Чемпионский характер Ильи и человеческие качества усилят игру, работу и внутреннюю атмосферу в команде.

Теперь молодежь «красно-белых» видит прекрасный пример, у них есть возможность перенимать опыт большого мастера. И, конечно же, для болельщиков клуба и всех любителей хоккея это приятный новогодний сюрприз», – сказал бывший тренер сборной России.

Под руководством национальная команда дважды выиграла чемпионат мира (2008, 2009 годы). Ковальчук оба раза был в составе.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом