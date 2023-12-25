Пачкалин о возвращении Ковальчука: «Илья не выпадал из ансамбля, для первого матча все хорошо. Наберет форму через игры»

Виктор Пачкалин высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний форвард забил «Куньлуню» (5:2), сыграв впервые с сезона-2020/21.

— не выпадал из ансамбля. Для первого матча все хорошо. Не так просто возвращаться на лед после такого перерыва. Как ни тренируйся, игра — совсем другое. Ты не знаешь, как будет играть противник, на каких скоростях. Думаю, Илья наберет форму через игры.

— До плей-офф еще время есть.

— Конечно. Тут самое главное — не форсировать: спокойно восстанавливаться, правильно тренироваться.

— Зачем Ковальчука выпустили на последних минутах, когда соперник снял вратаря? Он в обороне хорошо играет, или чтобы гол забил?

— Думаю, чтобы гол забил. Он много забил в пустые ворота, выступая за «Авангард». И, кстати, первую шайбу в форме омского клуба Ковальчук тоже отправил в ворота «Куньлуня». Так что все по чертежам.

— И зрители рады.

— Да, а чего нет-то? Хоккей — это театр. Посмотрите, как ребята подъехали к Илье, поздравляли с голом. Игрок [Андрей Локтионов], делавший передачу, могу сам бросить, но он отдал пас. И это правильно.

Так же было, когда вернулся на лед после серьезной травмы Валерий Харламов. ЦСКА тогда встречался с «Крыльями Советов», соперники дали Харламову забить.

Надо уважать таких людей. Они приглашаются для того, чтобы команда добивалась результата и радовала болельщиков. У «Спартак» много поклонников по всей стране. У них сегодня праздник, – сказал экс-игрок « ».