Тренер «Миннесоты» о голах Капризова после сухой серии: «Его игра не изменилась, он просто получает за нее награду. В случае с элитным игроком вопрос не в «если», а в «когда»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс оценил игру Кирилла Капризова.

Минувшей ночью форвард забил «Бостону», продлив серию игр с голами до трех. Перед этим он не забросил ни одной шайбы за шесть матчей.

«За то время, что я здесь, я не вижу разницы в игре . Я бы сказал, что сейчас он просто получает награду за нее. Пару раз после моего прихода у меня спрашивали насчет Кирилла. Он не забивал, но играл как надо. А теперь и результативность есть.

Когда ты такой элитный игрок, как он, и играешь правильно, действуешь в таком стиле, как он, вопрос не в «если», а в «когда». «Когда» появятся очки, когда вырастет результативность. И теперь все это есть», – заявил Хайнс.

Капризов – первая звезда недели НХЛ. У форварда «Миннесоты» 7 (4+3) очков за четыре матча