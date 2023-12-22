Капризов о Росси, заступившемся за него в матче с «Монреалем»: «Он машина»

Теги драки Монреаль Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Кайден Гуле Марко Росси Хоккей

Кирилл Капризов высказался о драке Марко Росси с Кайденом Гуле.

Росси заступился за Капризова после того, как Гуле толкнул россиянина на борт.

«После этого силового приема я поднял голову и вижу, как Марко дерется. Я сказал: «Вау!» Он настоящая машина. Марко проделал отличную работу. Я и раньше знал, что он хороший товарищ по команде. Он машина», – сказал Капризов.

Капризов в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ) набрал 3 (1+2) очка. Он забросил победную шайбу в овертайме.

Австриец тоже набрал 3 (1+2) очка – впервые в лиге. Таким образом, он сделал хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка).

22-летний Росси набрал 21 (11+10) очко в 31 матче сезона и идет 2-м в гонке бомбардиров среди новичков. Впереди только Коннор Бедард из «Чикаго» (28 очков в 31 игре, 12+16).

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец, конечно, но не его это дело разбираться со 190см соперником. На ровном месте можно получить сотряс, Свечников не даст соврать.
+4
0
+4
Маленький, но ......емкий)) Рисковал парень , конечно, огрести по полной. Но молодец с характером
+3
0
+3
Хорошо Росси зарядил с правой перед тем как поскользнулся
+2
0
+2
На повторе со средним планом видно, что Росси не собирался краги скидывать, а просто на эмоциях подлетел толкаться. Уже после того, как защ Монреаля начал его мутузить, пришлось в полноценной драке участвовать. Но вообще молодец малец, не сдрейфил.
+2
0
+2
Молорик Марко.
+1
0
+1
Мистер локти при довольно средних габаритах спуску никому не давал. Когда играл в одной тройке с сыновьями, их трогать боялись.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий