Капризов о Росси, заступившемся за него в матче с «Монреалем»: «Он машина»

Кирилл Капризов высказался о драке Марко Росси с Кайденом Гуле.

Росси заступился за после того, как Гуле толкнул россиянина на борт.

«После этого силового приема я поднял голову и вижу, как дерется. Я сказал: «Вау!» Он настоящая машина. Марко проделал отличную работу. Я и раньше знал, что он хороший товарищ по команде. Он машина», – сказал Капризов.

Капризов в матче с « » (4:3 ОТ) набрал 3 (1+2) очка. Он забросил победную шайбу в овертайме.

Австриец тоже набрал 3 (1+2) очка – впервые в лиге. Таким образом, он сделал хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка).

22-летний Росси набрал 21 (11+10) очко в 31 матче сезона и идет 2-м в гонке бомбардиров среди новичков. Впереди только Коннор Бедард из «Чикаго» (28 очков в 31 игре, 12+16).