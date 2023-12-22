Капризов о Росси, заступившемся за него в матче с «Монреалем»: «Он машина»
Кирилл Капризов высказался о драке Марко Росси с Кайденом Гуле.
Росси заступился за Капризова после того, как Гуле толкнул россиянина на борт.
«После этого силового приема я поднял голову и вижу, как Марко дерется. Я сказал: «Вау!» Он настоящая машина. Марко проделал отличную работу. Я и раньше знал, что он хороший товарищ по команде. Он машина», – сказал Капризов.
Капризов в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ) набрал 3 (1+2) очка. Он забросил победную шайбу в овертайме.
Австриец тоже набрал 3 (1+2) очка – впервые в лиге. Таким образом, он сделал хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка).
22-летний Росси набрал 21 (11+10) очко в 31 матче сезона и идет 2-м в гонке бомбардиров среди новичков. Впереди только Коннор Бедард из «Чикаго» (28 очков в 31 игре, 12+16).