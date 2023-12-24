Капризов забил «Бостону», продлив серию игр с голами до 3. У него 12+19 в 32 матчах

Теги Бостон Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забил «Бостону», продлив серию игр с голами до 3.

Форвард «Миннесоты» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:2). 

В активе россиянина 31 (12+19) очко в 32 играх в текущем сезоне. В последних 4 матчах – 7 (4+3) баллов. 

Сегодня Кирилл (21:34, 5:44 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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