Квартальнов про 4:6 с «Витязем»: «Динамо» просто рассыпалось. Играть нужно с первой до последней минуты»

Дмитрий Квартальнов недоволен потерей «Динамо» концентрации в игре с «Витязем».

– Играть нужно с первой до последней минуты. Во втором периоде вернулись в игру. В третьем периоде получили [пропущенные шайбы]. Не могу сказать, что «Витязь» так хотел. Мы просто рассыпались. Это огорчает.

– Четвертый гол « » стал решающим моментом?

– Они все решающие. Игра складывалась очень спокойно. Мы играли, контролировали ход матча.

Взять тот же третий гол: нужно было выводить эту шайбу, она застряла в ногах. Не нужно давать таких больших подарков. Редко такое встретишь, когда хоккеист обыграл трех подряд соперников.

Если взять гол Борикова: он выиграл борьбу, побежал, очень тяжело его заработал, здорово бросил. А тут в простой ситуации берет и играет. Нужно играть до конца, если есть какая-то ошибка, нужно помогать, – заявил главный тренер минского « » после поражения со счетом 4:6.