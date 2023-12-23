Голдобин о матче с минским «Динамо»: «Мальцев – очень хороший центр, мы много моментов создавали. Мне кажется, я мог забить три, Миша тоже»

Николай Голдобин высказался об игре с Михаилом Мальцевым.

В матче с минским « » (4:2) Голдобин забил гол, отметился передачей.

«Михаил – очень хороший центральный, мы очень много моментов создавали. Мне кажется, я мог забить три, Миша мог забить три тоже.

Он говорит, что хоть почувствовал хоккей: понятно, что в Америке он другой. Надеюсь, что сейчас вкатится в наш хоккей и будет реализовывать моменты», – сказал форвард « » .