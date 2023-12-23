Квартальнов о Минске и 2:4 от «Спартака»: «Вернулись в игру, могли дотерпеть, увезти очки. Есть вопросы к тем, кто должен был забивать»

Теги Спартак Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Спартака» (2:4).

Минское «Динамо» проиграло в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Вернулись в игру, но удаление в зоне атаки… Не надо было давать шанс сопернику, могли дотерпеть, увезти отсюда очки.

Нам шанс дал наш вратарь, но и у нас были шансы, нужно было реализовывать их. Есть вопросы к ребятам, которые должны были забивать», – сказал главный тренер минского «Динамо».

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