Квартальнов о Минске и 2:4 от «Спартака»: «Вернулись в игру, могли дотерпеть, увезти очки. Есть вопросы к тем, кто должен был забивать»
Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Спартака» (2:4).
Минское «Динамо» проиграло в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Вернулись в игру, но удаление в зоне атаки… Не надо было давать шанс сопернику, могли дотерпеть, увезти отсюда очки.
Нам шанс дал наш вратарь, но и у нас были шансы, нужно было реализовывать их. Есть вопросы к ребятам, которые должны были забивать», – сказал главный тренер минского «Динамо».