Тренер «Куньлуня» Игнатьев про 2:5: «Считали, что мы быстрые, но против «Спартака» надо быть еще быстрее. Мы оказались к этому не готовы»

Главный тренер «Куньлуня» назвал причины поражения от «Спартака» (2:5).

«Те скорости, которые нам « » предложил в первом периоде… Мы знали, что так будет, но оказались к этому не готовы. Считали, что мы быстрые, но против «Спартака» надо быть еще быстрее. Скорость игры – не только в беге, надо шайбу двигать быстрее.

После первого же меньшинства мы стали уступать во всем: все стыки, во всем «Спартак» был лучше. После 0:3 сложно было возвращаться в «Лужниках» при таком количестве болельщиков.

Потом то ли «Спартак» успокоился, то ли, надеюсь, мы добавили. Плюс-минус игра выравнялась.

Недоволен тем, что наше большинство не работает вторую игру подряд. И 5 на 3 играли, и четыре минуты большинства в третьем периоде. Команда должна решать в такие моменты», – заявил .