Жамнов об игре Ковальчука при голе «Куньлуня»: «Так и знал, что это будет первый вопрос. Нет такого, что мы на ошибки акцентируем внимание. Илья сделает выводы»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук видео КХЛ Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Жамнов высказался о дебюте Ильи Ковальчука в составе «Спартака».

«Спартак» обыграл «Куньлунь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как оцениваете игру Ковальчука? Особенно в моменте с пропущенным голом.

– Если говорить про гол пропущенный… Ошибаются все. Знаете, я так и знал, что это будет первый вопрос на пресс‑конференции. Угадал.

Ничего страшного тут нет. Думаю, через игры он наберет. Не тут никакой трагедии.

У нас нет такого, что мы на ошибки акцентируем внимание. Главное – выводы делать. Думаю, Илья выводы точно сделает.

– Он будет получать больше игрового времени?

– Мы и так ставили его в большинстве, попробовали в разных сочетаниях. У нас только первая игра. Надо шаг за шагом выводить его.

Поверьте, это не так просто. Не могу сказать, что он выпадал. Поэтому, думаю, справился с волнением, как у нас говорят.

– Согласны с выбором Ковальчука лучшим игроком матча?

– Ну, он же забил. Два года не играл, вернулся.

Если бы я через два года вернулся, я бы не забил. Поэтому все заслуженно. Мы рады за него, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

5 комментариев
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Чувствуется по ответам Жамнова ,что Ковальчука ему в состав навязали и теперь он будет у тренера как пятое колесо у телеги -лишняя головная боль !
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Ничего нового . Он всегда так играл. Образно -20 забивал , 20 "привозил" !
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+5
Ответ _Абырвалг_
Ничего нового . Он всегда так играл. Образно -20 забивал , 20 "привозил" !
помню его пас в свои пустые ворота
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Ковальчук - обуза Жамнова
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Ответ Огюст
Чувствуется по ответам Жамнова ,что Ковальчука ему в состав навязали и теперь он будет у тренера как пятое колесо у телеги -лишняя головная боль !
Как это чувствуется?
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