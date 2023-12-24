Жамнов об игре Ковальчука при голе «Куньлуня»: «Так и знал, что это будет первый вопрос. Нет такого, что мы на ошибки акцентируем внимание. Илья сделает выводы»

Алексей Жамнов высказался о дебюте Ильи Ковальчука в составе «Спартака».

«Спартак» обыграл «Куньлунь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как оцениваете игру Ковальчука? Особенно в моменте с пропущенным голом.

– Если говорить про гол пропущенный… Ошибаются все. Знаете, я так и знал, что это будет первый вопрос на пресс‑конференции. Угадал.

Ничего страшного тут нет. Думаю, через игры он наберет. Не тут никакой трагедии.

У нас нет такого, что мы на ошибки акцентируем внимание. Главное – выводы делать. Думаю, Илья выводы точно сделает.

– Он будет получать больше игрового времени?

– Мы и так ставили его в большинстве, попробовали в разных сочетаниях. У нас только первая игра. Надо шаг за шагом выводить его.

Поверьте, это не так просто. Не могу сказать, что он выпадал. Поэтому, думаю, справился с волнением, как у нас говорят.

– Согласны с выбором Ковальчука лучшим игроком матча?

– Ну, он же забил. Два года не играл, вернулся.

Если бы я через два года вернулся, я бы не забил. Поэтому все заслуженно. Мы рады за него, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.