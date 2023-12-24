Якушев о Ковальчуке: «Поможет «Спартаку» не только в спортивном плане. Он капитан на льду и в раздевалке, всегда может подсказать, донести, даже отругать»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Якушев Куньлунь Ред Стар ТАСС Хоккей

Александр Якушев высоко оценил дебютный матч Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард забил «Куньлуню» (5:2) в первой игре за новую команду.

«Он не только вышел, но и прилично, как я считаю, сыграл на команду, забил гол. В целом «Спартак» сегодня опять порадовал хорошей и результативной игрой, и мы все надеемся, что такой настрой будет продолжаться.

Ковальчук поможет не только в спортивном плане. Что важно, по своему характеру он капитан не только на льду, но и в раздевалке. Он всегда может подсказать, донести, даже отругать, потому что он пользуется большим уважением у хоккеистов. Это большое подспорье для команды – иметь такого игрока», – сказал глава попечительского совета «Спартака».

Ковальчук забил в первой игре за «Спартак» – в пустые ворота. Форвард нанес 3 броска и сыграл 14:33 против «Куньлуня»

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2 комментария
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Голдобин: Отругай меня полностью. Ну что тебе стоит. Отругай
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пусть Ротенбурга ругает
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