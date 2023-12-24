Якушев о Ковальчуке: «Поможет «Спартаку» не только в спортивном плане. Он капитан на льду и в раздевалке, всегда может подсказать, донести, даже отругать»

Александр Якушев высоко оценил дебютный матч Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард забил «Куньлуню» (5:2) в первой игре за новую команду.

«Он не только вышел, но и прилично, как я считаю, сыграл на команду, забил гол. В целом «Спартак» сегодня опять порадовал хорошей и результативной игрой, и мы все надеемся, что такой настрой будет продолжаться.

Ковальчук поможет не только в спортивном плане. Что важно, по своему характеру он капитан не только на льду, но и в раздевалке. Он всегда может подсказать, донести, даже отругать, потому что он пользуется большим уважением у хоккеистов. Это большое подспорье для команды – иметь такого игрока», – сказал глава попечительского совета « ».

Ковальчук забил в первой игре за «Спартак» – в пустые ворота. Форвард нанес 3 броска и сыграл 14:33 против «Куньлуня»

Как (не) менялся Илья Ковальчук: 18 фото от дебюта до возвращения в «Спартак»