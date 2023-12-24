Ковальчук о первом матче: «Думал, будет хуже. Приятно выходить с ромбом на груди. Почувствовал, что «Спартак» – народная команда»

Илья Ковальчук прокомментировал дебютный матч в составе «Спартака».

Форвард забросил шайбу в пустые ворота « » (5:2) в третьем периоде игры Фонбет чемпионата .

– Мы не роботы, все совершают ошибки. Самое главное, что все поддержали.

Давно не играл, но думал, будет хуже. Большое всем спасибо за поддержку. Почувствовал сегодня, что « » – народная команда.

– Изначально планировали, что сегодня сыграете?

– Разве я мог Якушева подвести? Конечно.

В первом периоде хорошо себя чувствовал. Лед здесь еще такой… Но я думал, что будет хуже.

Хорошо, что начал играть, потому что тренироваться можно сколько угодно, но форму нужно набирать через игры.

Приятно выходить с ромбом на груди. Будем надеяться, что к ЦСКА подойду в еще лучшей форме, – сказал .