Ковальчук о первом матче: «Думал, будет хуже. Приятно выходить с ромбом на груди. Почувствовал, что «Спартак» – народная команда»

Теги Спартак болельщики Илья Ковальчук КХЛ Александр Якушев игровая форма Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Илья Ковальчук прокомментировал дебютный матч в составе «Спартака».

Форвард забросил шайбу в пустые ворота «Куньлуня» (5:2) в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.

– Мы не роботы, все совершают ошибки. Самое главное, что все поддержали.

Давно не играл, но думал, будет хуже. Большое всем спасибо за поддержку. Почувствовал сегодня, что «Спартак» – народная команда.

– Изначально планировали, что сегодня сыграете?

– Разве я мог Якушева подвести? Конечно.

В первом периоде хорошо себя чувствовал. Лед здесь еще такой… Но я думал, что будет хуже.

Хорошо, что начал играть, потому что тренироваться можно сколько угодно, но форму нужно набирать через игры.

Приятно выходить с ромбом на груди. Будем надеяться, что к ЦСКА подойду в еще лучшей форме, – сказал Илья Ковальчук.

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26 комментариев
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Ответ Russ Ivan
А с эмблемой Ска было неприятно и давление скакало?
СКА за бабки Спартак для души
+25
-5
+20
Гол привез, гол забил, вообщем был заметен и выглядел действительно не плохо. Надеюсь Кови и Мальцев будут прибавлять от матча к матчу.
+16
0
+16
А с эмблемой Ска было неприятно и давление скакало?
+18
-6
+12
Когда был в форме , бабло где угодно зарабатывал , только не в -народной команде ! А как "вышел а тираж " , про ромбик вспомнил !
+7
0
+7
А бы попросил вас не оскорблять действующего игрока Спартака.
Валерич,жги на все бабки!!
+5
0
+5
Удачи Илье!
+5
-1
+4
Ответ Russ Ivan
Старина, мы какие-то видимо разные игры смотрели, где там и в чём было "неплохо"?
В совокупности для первой игры норм., после такого простоя да еще и в 58 лет ждать феерии не приходится согласись.)
+5
-1
+4
а гордость когда в СКА и Авангард переходил не дёргала обратно???!!!
+5
-2
+3
Момент с привозом, конечно, непростой. Его партнёр немного подставил, подсунув передачу
+4
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+3
С эмблемой доллара на груди, ещё приятней. И.К.
+5
-2
+3
Ответ Alexey Catalonsky
В совокупности для первой игры норм., после такого простоя да еще и в 58 лет ждать феерии не приходится согласись.)
Дебют для пацана 18-19 лет в совокупности норм, а для 40летнего неиграющего ветерана вообще ни о чём, кпд на нуле, просто чьё-то место занял на хорошие бабки...
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Ты что-то путаешь, друг...
оба за бабки, согласен
+1
0
+1
Ответ Russ Ivan
Дебют для пацана 18-19 лет в совокупности норм, а для 40летнего неиграющего ветерана вообще ни о чём, кпд на нуле, просто чьё-то место занял на хорошие бабки...
Ну да, место таких ребят, как Пашин, Талалуев под вопросом. Думаю с ними должна быть ротация. И всё таки ты строго его судишь, давай посмотрим несколько матчей что бы делать выводы. Я сам относился и отношусь к этому, как к авантюре, но очень хочу ошибиться.
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Респект 👍
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Я правильно понял, что следующий его матч будет только против Цска - 5 января?!
А матчи с Торпедо, Минском и Витязем он пропустит?!
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Ответ Alexey Catalonsky
Ну да, место таких ребят, как Пашин, Талалуев под вопросом. Думаю с ними должна быть ротация. И всё таки ты строго его судишь, давай посмотрим несколько матчей что бы делать выводы. Я сам относился и отношусь к этому, как к авантюре, но очень хочу ошибиться.
Если бы это был кто-то из своих родных КБ ребят - Тёма Воронин, Толя Никонцев, Денис Бодров, Саша Хохлачёв - это одно. А то материализовалось чудо, которое за Ска сыграло в три раза больше, чем за КБ. Ему уже прощальный матч в Питере Медведев собирается устроить. Какой-то абсолютный фарс!!! 🤮
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Ответ Alexey Catalonsky
Гол привез, гол забил, вообщем был заметен и выглядел действительно не плохо. Надеюсь Кови и Мальцев будут прибавлять от матча к матчу.
Старина, мы какие-то видимо разные игры смотрели, где там и в чём было "неплохо"?
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0
то про отъезд молодёжи кричат во все рупоры а сами на их места засовывают по знакомству отработанных и очень хорошо заработавших за карьеру Зариповых, Ковальчуков, скоро еще один недорекордсмен приедет про Родину вспомнив, вы же все это сами допускаете направлено а потом президенту ноете, а куда молодым то бежать, если Зарипову до миллиарда 10 миллионов не хватает и он без зазрения совести занимает место на лавке ,так же и остальные
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Ай как хорошо говорит
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Играл так себе конечно.
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Если бы была не народная, вряд-ли внутри союзные соревнования назвали Спартакиадой)
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"думал привезу две - три шайбы, а получилось только одну. ну ничего, игр ещé достаточно. оправдаю свои ожидания" - резюмировал игрок спартака.
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