Ковальчук о первом матче: «Думал, будет хуже. Приятно выходить с ромбом на груди. Почувствовал, что «Спартак» – народная команда»
Илья Ковальчук прокомментировал дебютный матч в составе «Спартака».
Форвард забросил шайбу в пустые ворота «Куньлуня» (5:2) в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.
– Мы не роботы, все совершают ошибки. Самое главное, что все поддержали.
Давно не играл, но думал, будет хуже. Большое всем спасибо за поддержку. Почувствовал сегодня, что «Спартак» – народная команда.
– Изначально планировали, что сегодня сыграете?
– Разве я мог Якушева подвести? Конечно.
В первом периоде хорошо себя чувствовал. Лед здесь еще такой… Но я думал, что будет хуже.
Хорошо, что начал играть, потому что тренироваться можно сколько угодно, но форму нужно набирать через игры.
Приятно выходить с ромбом на груди. Будем надеяться, что к ЦСКА подойду в еще лучшей форме, – сказал Илья Ковальчук.
Валерич,жги на все бабки!!
А матчи с Торпедо, Минском и Витязем он пропустит?!