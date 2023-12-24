Ковальчук считает «Спартак» претендентом на Кубок Гагарина: «Сразу парням сказал, чтобы никаких «Ильей Валерьевичей» – только Кови или Илья»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, претендует ли Спартак на Кубок Гагарина.

Форвард, дебютировавший в составе «Спартака», забросил шайбу в пустые ворота «Куньлуня» (5:2) в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.

– «Спартак» – претендент на Кубок Гагарина?

– Мне кажется, 100%. По регулярке видно, что многих фаворитов лихорадит, хотя думали, что они будут лидерами.

Нас ждет перекрестный плей-офф, будет много неожиданностей. Но нам точно надо добавлять, мы можем играть еще лучше.

– Как атмосфера в «Спартаке»?

– Меня очень тепло приняли, будто я давно здесь нахожусь.

Сразу парням сказал, чтобы никаких «Ильей Валерьевичей» – только Кови или Илья. Понятно, что еще надо привыкать.

Но сделаю все возможное, чтобы и я среди них чувствовал себя максимально комфортно, и ребята – тоже, – сказал Илья Ковальчук.

2 комментария
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А можно Кузя, коваль это же с украинского кузнец
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