«Шестеркин спас мою задницу пару раз в овертайме. Он был великолепен». Трочек о сэйвах вратаря в игре с «Баффало»
Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек поблагодарил Игоря Шестеркина за сэйвы.
«Рейнджерс» обыграли «Баффало» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь, сделавший эффектные спасения в основное время, продолжил надежно играть и в овертайме. Он сделал три сэйва после бросков в упор, два из них были от Кейси Миттлстадта.
«Он [Шестеркин] пару раз спас мою задницу в овертайме. Он был великолепен сегодня», – сказал форвард «Рейнджерс» Трочек.