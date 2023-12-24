«Шестеркин спас мою задницу пару раз в овертайме. Он был великолепен». Трочек о сэйвах вратаря в игре с «Баффало»

Теги Рейнджерс Баффало НХЛ Винсент Трочек Игорь Шестеркин Кейси Миттлстадт Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек поблагодарил Игоря Шестеркина за сэйвы.

«Рейнджерс» обыграли «Баффало» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь, сделавший эффектные спасения в основное время, продолжил надежно играть и в овертайме. Он сделал три сэйва после бросков в упор, два из них были от Кейси Миттлстадта.

«Он [Шестеркин] пару раз спас мою задницу в овертайме. Он был великолепен сегодня», – сказал форвард «Рейнджерс» Трочек.

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