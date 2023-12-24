Мэттьюс с 2+1, Кузьменко с дублем и Зибанежад с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Ванкувер НХЛ Мика Зибанежад Андрей Кузьменко Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс, Андрей Кузьменко и Мика Зибанежад – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад с 3 (1+2) очками в матче с «Баффало» (4:3 ОТ). 

Вторая звезда – форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко с дублем в ворота «Сан-Хосе» (7:4). Он сыграл после 2 игр в запасе и забросил 2 шайбы за 05:17 игрового времени в первом периоде. 

Первая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 3 (2+1) очками в матче с «Коламбусом» (4:1). В его активе 28 шайб в 30 играх сезона – лучший результат на таком отрезке с 1996 года. 

2 комментария
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Даллас команда дня. За 15 секунд до конца гореть и выиграть в основное это что то с чем то конечно
+3
0
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НХЛ поддерживает Кузьменко в борьбе с тренером самодуром
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