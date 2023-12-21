Мирошниченко о дебюте в НХЛ: «Вроде неплохо. Были и голевые моменты, и силовая игра»

Теги Вашингтон НХЛ Матч ТВ Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко оценил свой дебют в НХЛ.

19-летний форвард «Вашингтона» принял участие в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

— Как вы узнали, что будете играть против «Айлендерс»?

— Я приехал в Вашингтон погулять. И тут позвонили наши ребята – Дмитрий Осипов, Богдан Тринеев. Сказали, что меня из АХЛ вызывают в «Кэпиталс». Сначала я не поверил, конечно. Но они такие: «Звони быстрее главному, там тебя ждут».

Я позвонил. Меня поздравили и сказали: «Да‑да, мы тебя точно вызываем». Я на радостях поехал обратно собирать вещи, чтобы снова вернуться в Вашингтон.

— Какими были ощущения до дебютного матча в НХЛ?

— Я переживал, конечно. Не так сильно, старался себя успокоить. Но волновался. А успокоился уже в первом периоде. Это большая радость. Буду стараться теперь себя проявить, чтобы остаться в составе «Вашингтона».

— Как сами вы оцениваете свою игру?

— Да вроде неплохо. Были и голевые моменты, и силовая игра. Мне все понравилось.

— Помогают ли наши ребята? Саша Овечкин, Женя Кузнецов, Алексей Протас, Саша Алексеев.

— Да, конечно. Где‑то подсказывают по всяким раскатам и закатам. В быту вроде пока помощь не требуется. Но парни и до этого помогали хорошими советами, – сказал Мирошниченко.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вместо ежедневных глупых заметок про овечкина, лучше б написали про гений КАРБЕРИ. как он с этим набором дров вытащил и держит команду в плейофф. и вообще, плавно обновляет СИСТЕМУ и СТИЛЬ.
+3
0
+3
Ответ андрей ногин
вместо ежедневных глупых заметок про овечкина, лучше б написали про гений КАРБЕРИ. как он с этим набором дров вытащил и держит команду в плейофф. и вообще, плавно обновляет СИСТЕМУ и СТИЛЬ.
Схемы карбюратора работают.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий