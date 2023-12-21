Карбери о дебюте Мирошниченко в НХЛ: «Мне понравилась его игра. При 2:2 ему пришлось обороняться в сценарии, который бывает непростым для вингеров, и он справился»

Теги Вашингтон НХЛ Тарик Эль-Башир Иван Мирошниченко Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался о дебюте Ивана Мирошниченко в НХЛ.

19-летний форвард «Вашингтона» принял участие в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

«Мне понравилась его игра.

Есть пара вещей, которые особенно привлекли мое внимание: его бросок… и в конце игры был эпизод, когда счет был 2:2, и ему пришлось обороняться в сценарии, который иногда бывает непростым для вингеров, и он справился», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Дебют Мирошниченко в НХЛ: 2 броска, 3 хита за 10:14 против «Айлендерс» при 0:40 в большинстве

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