Маккиннон набрал очки в 18 играх подряд и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров – 54 балла против 57. Нюландер с 45 вышел на 4-е место
Нэтан Маккиннон набрал очки в 18-м матче подряд .
Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:1).
Текущая результативная серия 28-летнего канадца достигла 18 матчей (34 очка на отрезке, 12+22). Она вошла в топ-5 самых продолжительных в истории «Колорадо» и «Квебека».
В список входят серии Матса Сундина (1992/93, 30 игр, 21+25 на отрезке), Пола Штястны (2006/07, 20, 11+18) и Петера Штястны (1983/84, 19, 13+19 и 1981/82, 18, 11+22).
В активе Маккиннона стало 54 (18+36) очка в 34 играх в этом сезоне. Он идет на 2-м месте в бомбардирской гонке, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (57 очков в 34 играх, 23+34, сегодня – без очков в матче с «Вашингтоном»).
На 3-м месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (48 в 35, 15+33, сегодня – 2 передачи в матче с «Сан-Хосе»). На 4-е место вышел форвард «Торонто» Вильям Нюландер (45 в 31, 16+29, сегодня – 1+2 в игре с «Коламбусом»).