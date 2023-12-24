Маккиннон набрал очки в 18 играх подряд и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров – 54 балла против 57. Нюландер с 45 вышел на 4-е место

Нэтан Маккиннон набрал очки в 18-м матче подряд .

Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:1).

Текущая результативная серия 28-летнего канадца достигла 18 матчей (34 очка на отрезке, 12+22). Она вошла в топ-5 самых продолжительных в истории « » и «Квебека».

В список входят серии (1992/93, 30 игр, 21+25 на отрезке), (2006/07, 20, 11+18) и (1983/84, 19, 13+19 и 1981/82, 18, 11+22).

В активе стало 54 (18+36) очка в 34 играх в этом сезоне. Он идет на 2-м месте в бомбардирской гонке, уступая лишь из « » (57 очков в 34 играх, 23+34, сегодня – без очков в матче с «Вашингтоном»).

На 3-м месте идет форвард « » (48 в 35, 15+33, сегодня – 2 передачи в матче с «Сан-Хосе»). На 4-е место вышел форвард «Торонто» Вильям Нюландер (45 в 31, 16+29, сегодня – 1+2 в игре с «Коламбусом»).