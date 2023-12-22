Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 53 против 57. Макдэвид с 43 баллами делит 4-е место

Нэтан Маккиннон сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ .

Форвард « » сегодня набрал 5 (4+1) очков в матче с «Оттавой» (6:4), впервые в лиге сделав покер.

В его активе стало 53 (18+35) очка в 33 играх. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая форварду « » (57 очков в 33 играх, 23+34, сегодня – гол и 2 передачи в игре с «Вегасом»).

На третьем месте идет форвард « » (46 очков в 34 играх, 15+31, сегодня – передача в матче с «Далласом»).

Четвертое место делят форварды Давид Пастрняк (43 в 30, 19+24), Артемий Панарин («Рейнджерс», 43 в 30, 17+26) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 43 в 28, 12+31, сегодня – гол и передача в игре с «Нью-Джерси»).