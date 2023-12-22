Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 53 против 57. Макдэвид с 43 баллами делит 4-е место

Теги Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо Эдмонтон НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Джей Ти Миллер Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Нэтан Маккиннон сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ .

Форвард «Колорадо» сегодня набрал 5 (4+1) очков в матче с «Оттавой» (6:4), впервые в лиге сделав покер. 

В его активе стало 53 (18+35) очка в 33 играх. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая форварду «Тампы» Никите Кучерову (57 очков в 33 играх, 23+34, сегодня – гол и 2 передачи в игре с «Вегасом»). 

На третьем месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (46 очков в 34 играх, 15+31, сегодня – передача в матче с «Далласом»). 

Четвертое место делят форварды Давид Пастрняк (43 в 30, 19+24), Артемий Панарин («Рейнджерс», 43 в 30, 17+26) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 43 в 28, 12+31, сегодня – гол и передача в игре с «Нью-Джерси»). 

 

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3 комментария
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Горячо!

Забавно было читать человека который писал если бы не травма Хьюза то первым был бы он. Такого напряжения не каждый выдержит.
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Кучеров с Маккинноном так и будут отрываться .
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неужели впервые за 4 года Макдэвид не выиграет гонку???
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