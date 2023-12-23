Макдэвид вышел на чистое 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 44 очками в 29 играх. Лидирует Кучеров – 57 в 33

Коннор Макдэвид вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 44 очками.

Капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (4:3).

26-летний канадец набрал 44 (12+32) очка в 29 играх и вышел на чистое 4-е место в гонке бомбардиров, обогнав Артемия Панарина («Рейнджерс», 43, сегодня без очков) и Давида Пастрняка («Бостон», 43, сегодня без очков).

Лидирует в гонке форвард « » (57 очков в 33 играх, 23+34), на втором месте идет форвард « » Нэтан Маккиннон (53 очка в 33 играх, 18+35), на третьем – форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (46 очков в 34 играх, 15+31).

Отметим, что «Тампа» провела в сезоне 34 игры (Кучеров пропустил одну из-за болезни), «Эдмонтон» – 31 (Макдэвид пропустил 2 из-за травмы). Маккиннон и Миллер идут без пропусков.