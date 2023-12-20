Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков. У него 54 балла в 32 играх, у Маккиннона – 48 в 32

Теги рейтинги Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Джей Ти Миллер Давид Пастрняк Хоккей

Никита Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков.

Форвард «Тампы» сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:1). 

Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 54 (22+32) очками в 32 играх. 

На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (48 очков в 32 играх, 14+34). Сегодня он отметился результативной передачей в игре с «Чикаго» (2:3). 

На третьем месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (45 очков в 33 играх, 15+30). Сегодня он остался без очков в матче с «Нэшвиллом» (5:2). 

Четвертое место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 43 в 30, 17+26, сегодня – гол в ворота «Торонто») и Давид Пастрняк («Бостон», 43 в 30, 19+24, сегодня – дубль в ворота «Миннесоты»). 

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3 комментария
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На 5 очков опережает график прошлого сезона за эти 32 игры , максимум в этом сезоне может сыграть 81 игру (1 пропустил из-за болезни).
Удачи Кучерову , следим дальше!
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Так держать!!!👍✌️
+2
0
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через 10-15 игр Макдейвид перегонит, скорее всего.
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