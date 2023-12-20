Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков. У него 54 балла в 32 играх, у Маккиннона – 48 в 32

Никита Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков.

Форвард « » сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:1).

Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 54 (22+32) очками в 32 играх.

На втором месте идет форвард « » (48 очков в 32 играх, 14+34). Сегодня он отметился результативной передачей в игре с «Чикаго» (2:3).

На третьем месте идет форвард « » (45 очков в 33 играх, 15+30). Сегодня он остался без очков в матче с «Нэшвиллом» (5:2).

Четвертое место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 43 в 30, 17+26, сегодня – гол в ворота «Торонто») и Давид Пастрняк («Бостон», 43 в 30, 19+24, сегодня – дубль в ворота «Миннесоты»).