Владимир Плющев: «Серебряков – интересный вратарь. Но не могу сказать, что он сильнейший в КХЛ. Безоговорочную пальму первенства ему бы точно не отдал»
Владимир Плющев поделился мнением о вратаре СКА Никите Серебрякове.
– СКА долго боролся с «Адмиралом» за Серебрякова. Можно ли сказать, что это сейчас действительно лучший вратарь лиги?
– Серебряков, конечно, интересный вратарь. Но сказать, что он сильнейший в КХЛ, тоже не могу. Такого уровня голкиперы у нас есть.
В некоторых компонентах превосходит коллег, в некоторых – уступает. Безоговорочную пальму первенства ему бы точно не отдал, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.