Владимир Плющев: «Серебряков – интересный вратарь. Но не могу сказать, что он сильнейший в КХЛ. Безоговорочную пальму первенства ему бы точно не отдал»

Владимир Плющев поделился мнением о вратаре СКА Никите Серебрякове.

– долго боролся с «Адмиралом» за . Можно ли сказать, что это сейчас действительно лучший вратарь лиги?

– Серебряков, конечно, интересный вратарь. Но сказать, что он сильнейший в , тоже не могу. Такого уровня голкиперы у нас есть.

В некоторых компонентах превосходит коллег, в некоторых – уступает. Безоговорочную пальму первенства ему бы точно не отдал, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.