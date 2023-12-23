Владимир Плющев: «Серебряков – интересный вратарь. Но не могу сказать, что он сильнейший в КХЛ. Безоговорочную пальму первенства ему бы точно не отдал»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Никита Серебряков Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о вратаре СКА Никите Серебрякове.

СКА долго боролся с «Адмиралом» за Серебрякова. Можно ли сказать, что это сейчас действительно лучший вратарь лиги?

– Серебряков, конечно, интересный вратарь. Но сказать, что он сильнейший в КХЛ, тоже не могу. Такого уровня голкиперы у нас есть.

В некоторых компонентах превосходит коллег, в некоторых – уступает. Безоговорочную пальму первенства ему бы точно не отдал, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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