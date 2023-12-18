Серебряков о КПК: «Матчи более ответственные, ты играешь за страну. Ощущалось, что против нас был двойной настрой. Все хотят обыграть сборную России»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала Никита Серебряков ТАСС сборная России U25 Хоккей

Никита Серебряков назвал матчи за «Россию 25» более ответственными, чем в КХЛ.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.

Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм.

Ощущалось, что эти команды играли против нас с двойным настроем. Из года в год все хотят обыграть сборную России, но мы тоже настроены и выиграли.

Выполнили командную работу, задание, которое нам дал тренерский штаб», – сказал Серебряков, признанный лучшим вратарем турнира. 

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1 комментарий
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Это какой-то позор! У всех одна и та же методичка. Новое что нибудь будет?
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