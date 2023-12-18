Серебряков о КПК: «Матчи более ответственные, ты играешь за страну. Ощущалось, что против нас был двойной настрой. Все хотят обыграть сборную России»

Никита Серебряков назвал матчи за «Россию 25» более ответственными, чем в КХЛ.

Команда «Россия 25» под руководством тренера обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла канала.

Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против , (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм.

Ощущалось, что эти команды играли против нас с двойным настроем. Из года в год все хотят обыграть сборную России, но мы тоже настроены и выиграли.

Выполнили командную работу, задание, которое нам дал тренерский штаб», – сказал , признанный лучшим вратарем турнира.