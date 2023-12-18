Серебряков о КПК: «Матчи более ответственные, ты играешь за страну. Ощущалось, что против нас был двойной настрой. Все хотят обыграть сборную России»
Никита Серебряков назвал матчи за «Россию 25» более ответственными, чем в КХЛ.
Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.
Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).
«В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм.
Ощущалось, что эти команды играли против нас с двойным настроем. Из года в год все хотят обыграть сборную России, но мы тоже настроены и выиграли.
Выполнили командную работу, задание, которое нам дал тренерский штаб», – сказал Серебряков, признанный лучшим вратарем турнира.