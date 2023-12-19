Майоров о «России 25» на КПК: «Это не национальная сборная, но и в соперниках были не шведы, финны или чехи, а Беларусь и Казахстан. Интерес к турниру огромный, на играх были аншлаги»

Теги ФХР болельщики Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Борис Майоров Кубок Первого канала КХЛ Анатолий Тарасов ВХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Чемпионат.com Александр Никишин сборная России U25 Хоккей

Борис Майоров высказался об игре «России 25» на Кубке Первого канала.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ»

«Если говорить об итоговом результате, то три победы в трех матчах не могут не радовать, причем я скажу, что все три победы уверенные, с большим преимуществом, даже несмотря на то, что каждый раз соперник открывал счет.

Тем не менее в каждом из матчей ребята проявляли характер, волю к победе, отыгрывались и в целом в дальнейшем контролировали ход игры.

Да, это не национальная сборная, но и в соперниках у нас были не шведы, финны или чехи, а сборные Беларуси и Казахстана, которые не входят в число ведущих хоккейных держав мира. У нас была сборная «России 25», составленная из молодых перспективных хоккеистов. Многие ребята проявили себя очень неплохо. Турнир показал, что интерес к нему огромный, на играх сборной России в Санкт-Петербурге были аншлаги.

Кого мог бы выделить из хоккеистов и кто смог себя проявить максимально хорошо? Отметил бы вратаря Серебрякова и защитника Никишина. Относительно последнего могу сказать, что если Саша планирует поехать в НХЛ, то ему нужно определиться с амплуа – кто он на площадке, защитник или нападающий? Полузащитников в хоккее не бывает.

Помню, Тарасов хотел ввести такое амплуа, но эта идея продолжения не получила, задумка оказалась нежизнеспособной. Никишин очень часто подключается к атаке и не всегда успевает в обороне.

Что касается нападающих, то все сыграли уверенно, команда много забила, в среднем по пять шайб за игру. Весьма неплохой показатель», – сказал двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХР Борис Майоров.

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15 комментариев
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Каких молодых и перспективных ? Вы че нам заливаете ? Зыков, Толчинский, Серебряков по 28 лет , Глотов, Воробьев, Дыняк, Коростелев - 26, Елесин, Хайрулин, Лямкин - 27, Карпухин - 25, Сергееву вообще 30ка, это что за перспективные и молодые в 28 лет то? У вас из 20 человек состава моложе 25 меньше половины команды, какие молодые и перспективные, во прикол то
+8
-1
+7
Ответ PatologoanatoM
Каких молодых и перспективных ? Вы че нам заливаете ? Зыков, Толчинский, Серебряков по 28 лет , Глотов, Воробьев, Дыняк, Коростелев - 26, Елесин, Хайрулин, Лямкин - 27, Карпухин - 25, Сергееву вообще 30ка, это что за перспективные и молодые в 28 лет то? У вас из 20 человек состава моложе 25 меньше половины команды, какие молодые и перспективные, во прикол то
Так у нас в рф пока песок не посыпется , спортсмен молодой и перспективный 😄 вон там Кокорин на Кипре такие надежды подает
+7
0
+7
Вы хоть перед тем как хлопнуть крышкой гроба не лукавьте, скажите правду.
+6
-1
+5
По 5 шайб за матч.. Гордятся они. В следующий раз пригласите на этот турнир Сев. Корею и Афганистан, им больше 5 можно забить.
+4
-1
+3
Аншлаги? Ну, ну.
+3
0
+3
Надо отметить, что судя по составам, с которыми каждый может ознакомится на сайте ФХР, это были Беларусь-25 и Казахстан-25, а не их национальные сборные))
+2
0
+2
Срочная госпитализация нужна ветерану
+2
-1
+1
Ответ kpjqqcjnkr
Срочная госпитализация нужна ветерану
Не судите строго Борю, он старенький и лично ему ничего не надо. Он для внучков старается. Чтоб попки их были в тепле..
+1
0
+1
Ответ PatologoanatoM
Каких молодых и перспективных ? Вы че нам заливаете ? Зыков, Толчинский, Серебряков по 28 лет , Глотов, Воробьев, Дыняк, Коростелев - 26, Елесин, Хайрулин, Лямкин - 27, Карпухин - 25, Сергееву вообще 30ка, это что за перспективные и молодые в 28 лет то? У вас из 20 человек состава моложе 25 меньше половины команды, какие молодые и перспективные, во прикол то
Деду об этом не сказали, чтобы не нервничал, а то мало ли давление скакнёт, а ты вот так сразу с плеча правду-матку рубишь.
+1
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+1
Не аншлаги, а шланги же!
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Хоккей со времен Тарасова мягко говоря сильно изменился, но сей факт почему-то полностью игнорирован Майоровым. Жаль сейчас нет турнира с сильнейшими составами сборных по хоккею, там бы он увидел как атакующие защитники «не прижились» в современным хоккее.
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Очень перспективная сборная, в которой 12 человек было старше 25 лет. Непонятно, зачем уважаемому человеку, лепить такую хреновину? Аншлагов не было ни на одном из матчей, на первом вообще полупустые трибуны. Игры сборной выглядела посредственность, учитывая класс соперников. Игра с Белоруссией настоящее позорище. Вот чему здесь радоваться?
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