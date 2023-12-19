Майоров о «России 25» на КПК: «Это не национальная сборная, но и в соперниках были не шведы, финны или чехи, а Беларусь и Казахстан. Интерес к турниру огромный, на играх были аншлаги»
Борис Майоров высказался об игре «России 25» на Кубке Первого канала.
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ»
«Если говорить об итоговом результате, то три победы в трех матчах не могут не радовать, причем я скажу, что все три победы уверенные, с большим преимуществом, даже несмотря на то, что каждый раз соперник открывал счет.
Тем не менее в каждом из матчей ребята проявляли характер, волю к победе, отыгрывались и в целом в дальнейшем контролировали ход игры.
Да, это не национальная сборная, но и в соперниках у нас были не шведы, финны или чехи, а сборные Беларуси и Казахстана, которые не входят в число ведущих хоккейных держав мира. У нас была сборная «России 25», составленная из молодых перспективных хоккеистов. Многие ребята проявили себя очень неплохо. Турнир показал, что интерес к нему огромный, на играх сборной России в Санкт-Петербурге были аншлаги.
Кого мог бы выделить из хоккеистов и кто смог себя проявить максимально хорошо? Отметил бы вратаря Серебрякова и защитника Никишина. Относительно последнего могу сказать, что если Саша планирует поехать в НХЛ, то ему нужно определиться с амплуа – кто он на площадке, защитник или нападающий? Полузащитников в хоккее не бывает.
Помню, Тарасов хотел ввести такое амплуа, но эта идея продолжения не получила, задумка оказалась нежизнеспособной. Никишин очень часто подключается к атаке и не всегда успевает в обороне.
Что касается нападающих, то все сыграли уверенно, команда много забила, в среднем по пять шайб за игру. Весьма неплохой показатель», – сказал двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХР Борис Майоров.