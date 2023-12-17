Третьяк о «России 25» на КПК: «Серебряков сыграл неплохо, в большинстве моментов действовал уверенно. Качественная игра вратаря стала вкладом в общую победу»
Владислав Третьяк оценил игру Никиты Серебрякова на Кубке Первого канала.
Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».
Никита Серебряков был признан лучшим вратарем турнира.
– Серебряков сыграл неплохо, в большинстве моментов действовал уверенно и выручал команду. Качественная игра вратаря стала вкладом в общую победу команды.
– Было бы вам интересно посмотреть на игру еще одного вратаря команды Сергея Иванова?
– В нашей стране постоянно появляются талантливые молодые вратари, хорошо проявляют себя голкиперы из самых разных команд.
Во время матчей сборных стараемся дать практику большому количеству хоккеистов, в том числе вратарям. Те, кто качественно работает и стабильно показывает высокий уровень игры, обязательно получат свой шанс.
– В Кубке Первого канала принимала участие команды «Звезды и ВХЛ». Может ли такая же команда собраться на турнире следующего года?
– До следующего розыгрыша Кубка Первого канала целый год. Принимать решение о составе участников турнира будем исходя из ситуации на декабрь 2024 года. Пока рано говорить о чем-то конкретном, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.