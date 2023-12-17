Третьяк о «России 25» на КПК: «Серебряков сыграл неплохо, в большинстве моментов действовал уверенно. Качественная игра вратаря стала вкладом в общую победу»

Теги ФХР Владислав Третьяк Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Никита Серебряков ТАСС Сергей Иванов сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк оценил игру Никиты Серебрякова на Кубке Первого канала.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

Никита Серебряков был признан лучшим вратарем турнира.

– Серебряков сыграл неплохо, в большинстве моментов действовал уверенно и выручал команду. Качественная игра вратаря стала вкладом в общую победу команды.

– Было бы вам интересно посмотреть на игру еще одного вратаря команды Сергея Иванова?

– В нашей стране постоянно появляются талантливые молодые вратари, хорошо проявляют себя голкиперы из самых разных команд.

Во время матчей сборных стараемся дать практику большому количеству хоккеистов, в том числе вратарям. Те, кто качественно работает и стабильно показывает высокий уровень игры, обязательно получат свой шанс.

– В Кубке Первого канала принимала участие команды «Звезды и ВХЛ». Может ли такая же команда собраться на турнире следующего года?

– До следующего розыгрыша Кубка Первого канала целый год. Принимать решение о составе участников турнира будем исходя из ситуации на декабрь 2024 года. Пока рано говорить о чем-то конкретном, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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3 комментария
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Почему ФСКН бездействует? Вокруг хоккея сплошь наркоманы.
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И чего зацепились за этого Серебрякова, ни чего хорошего он не показывает...
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Серебряков воспитанник московского Динамо , как и Михаил Шталенков. Когда у СКА будут играть свои воспитанники ?
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