Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Перрона на 6 матчей за попытку нанести травму Зубу. Слушание состоялось, когда игрок уже отбыл наказание

Гэри Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Давида Перрона на 6 матчей.

Нападающий «Детройта» был наказан за попытку нанести травму в матче « » с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате .

Инцидент произошел в первом периоде. Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание после удара сзади от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа и столкновения с его партнером Паркером Келли.

Ларкин оказался на льду, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого ударил Зуба клюшкой в голову. Форвард « » был удален до конца матча.

Профсоюз игроков НХЛ от имени хоккеиста оспорил дисквалификацию, но по итогам слушания с участием комиссионера НХЛ она была подтверждена.

Отметим, что заседание состоялось, когда игрок уже отбыл наказание. Сегодня он принял участие в матче с «Филадельфией» (7:6 Б).

Перрону дали 6 матчей дисквалификации за удар Зуба клюшкой в голову. Из его зарплаты удержат 148 тысяч долларов