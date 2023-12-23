Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Перрона на 6 матчей за попытку нанести травму Зубу. Слушание состоялось, когда игрок уже отбыл наказание

Теги дисквалификации Оттава Детройт Гэри Беттмэн НХЛ Давид Перрон Артем Зуб Хоккей

Гэри Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Давида Перрона на 6 матчей.

Нападающий «Детройта» был наказан за попытку нанести травму Артему Зубу в матче «Детройта» с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Инцидент произошел в первом периоде. Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание после удара сзади от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа и столкновения с его партнером Паркером Келли.

Ларкин оказался на льду, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову. Форвард «Детройта» был удален до конца матча.

Профсоюз игроков НХЛ от имени хоккеиста оспорил дисквалификацию, но по итогам слушания с участием комиссионера НХЛ она была подтверждена.

Отметим, что заседание состоялось, когда игрок уже отбыл наказание. Сегодня он принял участие в матче с «Филадельфией» (7:6 Б). 

Перрону дали 6 матчей дисквалификации за удар Зуба клюшкой в голову. Из его зарплаты удержат 148 тысяч долларов

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Видать, долго думали, что сказать :)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий