Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Перрона на 6 матчей за попытку нанести травму Зубу. Слушание состоялось, когда игрок уже отбыл наказание
Гэри Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Давида Перрона на 6 матчей.
Нападающий «Детройта» был наказан за попытку нанести травму Артему Зубу в матче «Детройта» с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Инцидент произошел в первом периоде. Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание после удара сзади от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа и столкновения с его партнером Паркером Келли.
Ларкин оказался на льду, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову. Форвард «Детройта» был удален до конца матча.
Профсоюз игроков НХЛ от имени хоккеиста оспорил дисквалификацию, но по итогам слушания с участием комиссионера НХЛ она была подтверждена.
Отметим, что заседание состоялось, когда игрок уже отбыл наказание. Сегодня он принял участие в матче с «Филадельфией» (7:6 Б).
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