Профсоюз игроков НХЛ оспорил дисквалификацию форварда «Детройта» Перрона на шесть матчей

Теги Оттава Детройт НХЛ Давид Перрон Ассоциация игроков НХЛ Артем Зуб Хоккей

Ассоциация игроков НХЛ подала апелляцию на дисквалификацию Давида Перрона.

Лига дисквалифицировала нападающего «Детройта» на шесть матчей за попытку нанести травму Артему Зубу.

Инцидент произошел в первом периоде матча «Детройта» с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание после удара сзади от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа и столкновения с его партнером Паркером Келли.

Ларкин оказался на льду, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову. Форвард «Детройта» был удален до конца матча.

Профсоюз игроков НХЛ от имени хоккеиста оспорил дисквалификацию.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЯМы Перрон!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий