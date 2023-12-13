Профсоюз игроков НХЛ оспорил дисквалификацию форварда «Детройта» Перрона на шесть матчей

Ассоциация игроков НХЛ подала апелляцию на дисквалификацию Давида Перрона.

Лига дисквалифицировала нападающего «Детройта» на шесть матчей за попытку нанести травму .

Инцидент произошел в первом периоде матча « » с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате .

Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание после удара сзади от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа и столкновения с его партнером Паркером Келли.

Ларкин оказался на льду, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого ударил Зуба клюшкой в голову. Форвард «Детройта» был удален до конца матча.

Профсоюз игроков НХЛ от имени хоккеиста оспорил дисквалификацию.