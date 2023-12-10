Перрону предстоит слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ из-за попытки травмировать Зуба

Теги Оттава Детройт НХЛ Давид Перрон Артем Зуб Хоккей

Давид Перрон может получить наказание за грубый прием против Артема Зуба.

Напомним, капитан «Детройта» Дилан Ларкин потерял сознание в первом периоде матча с «Оттавой» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа. Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.

Перрон был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.

Нападающий «Детройта» выступит на очном слушании в Департаменте безопасности игроков НХЛ, ему может грозить дополнительное наказание за этот эпизод. Дата слушания будет назначена позднее. 

В текущем сезоне НХЛ Перрон провел 26 матчей и набрал 13 (7+6) очков. 

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2 комментария
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Интересно узнать, почему он именно Зуба захотел травмировать?
За какие такие грехи?
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А Жозефу ничего не предстоит? Или это другое?
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