Перрону предстоит слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ из-за попытки травмировать Зуба
Давид Перрон может получить наказание за грубый прием против Артема Зуба.
Напомним, капитан «Детройта» Дилан Ларкин потерял сознание в первом периоде матча с «Оттавой» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа. Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.
Перрон был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.
Нападающий «Детройта» выступит на очном слушании в Департаменте безопасности игроков НХЛ, ему может грозить дополнительное наказание за этот эпизод. Дата слушания будет назначена позднее.
В текущем сезоне НХЛ Перрон провел 26 матчей и набрал 13 (7+6) очков.
За какие такие грехи?