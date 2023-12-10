Перрону предстоит слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ из-за попытки травмировать Зуба

Давид Перрон может получить наказание за грубый прием против Артема Зуба.

Напомним, капитан « » Дилан Ларкин потерял сознание в первом периоде матча с «Оттавой» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа. Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» упал ему на ноги. Вскоре после этого ударил Зуба клюшкой в голову.

Перрон был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.

Нападающий «Детройта» выступит на очном слушании в Департаменте безопасности игроков НХЛ, ему может грозить дополнительное наказание за этот эпизод. Дата слушания будет назначена позднее.

В текущем сезоне НХЛ Перрон провел 26 матчей и набрал 13 (7+6) очков.