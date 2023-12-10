Ларкин потерял сознание после удара клюшкой в затылок от Жозефа. Перрон был удален до конца матча за попытку травмировать Зуба, упавшего на ноги капитану «Детройта»

Теги травмы Оттава Детройт видео НХЛ Давид Перрон Дилан Ларкин Артем Зуб Матье Жозеф Паркер Келли Хоккей

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин потерял сознание на льду.

Он получил травму в первом периоде матча с «Оттавой» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.

После хита от нападающего «Сенаторс» Ларкин в падении столкнулся с Паркером Келли из «Оттавы», который также ударил его. Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.

Дилан Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью товарищей по команде и больше не выходил на лед.

По итогам эпизода Жозеф и Келли получили по 2 минуты штрафа за грубость против Ларкина.

Перрон был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.

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6 комментариев
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В тексте звучит как лютая дичь. Пойду-ка видео гляну.
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Можно было бы видео прикрутить...
Не совсем понятно куда вообще матрасы смотрели...
Перрон, конечно, максимально по-клоунски поступил - не видел момента и полетел мочить ближайшего... И вполне заслуженно получил удаление. Но что это за клоунада с удалением Джозефа? Он тоже вполне заслужил быть удалённым до конца матча за попытку нанесения травмы
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Ответ t0ni12
В тексте звучит как лютая дичь. Пойду-ка видео гляну.
Выглядит реально жутко - надеюсь, что Ларкин в порядке будет. По ситуации, имхо: вообще на пустом месте грязь устроили. Я, конечно, понимаю, что защита вратаря - дело святое, но в данной ситуации Жозеф исполнил дрянь. Акцентированный удар в шею клюшкой даже без дальнейших падений и ударов мог в инвалидное кресло усадить. А дальше просто случилось логичное продолжение всего этого п-ца.
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Ответ curdboy
Можно было бы видео прикрутить... Не совсем понятно куда вообще матрасы смотрели... Перрон, конечно, максимально по-клоунски поступил - не видел момента и полетел мочить ближайшего... И вполне заслуженно получил удаление. Но что это за клоунада с удалением Джозефа? Он тоже вполне заслужил быть удалённым до конца матча за попытку нанесения травмы
https://www.youtube.com/watch?v=jjCmuzv5Kmw
Вот здесь небольшой разбор от доктора.
С субтитрами на русском в целом все понятно.
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С виду ничего страшного и не было, может в какое то место попал что тот отрубился
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