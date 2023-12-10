Ларкин потерял сознание после удара клюшкой в затылок от Жозефа. Перрон был удален до конца матча за попытку травмировать Зуба, упавшего на ноги капитану «Детройта»
Капитан «Детройта» Дилан Ларкин потерял сознание на льду.
Он получил травму в первом периоде матча с «Оттавой» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.
После хита от нападающего «Сенаторс» Ларкин в падении столкнулся с Паркером Келли из «Оттавы», который также ударил его. Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.
Дилан Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью товарищей по команде и больше не выходил на лед.
По итогам эпизода Жозеф и Келли получили по 2 минуты штрафа за грубость против Ларкина.
Перрон был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.
Не совсем понятно куда вообще матрасы смотрели...
Перрон, конечно, максимально по-клоунски поступил - не видел момента и полетел мочить ближайшего... И вполне заслуженно получил удаление. Но что это за клоунада с удалением Джозефа? Он тоже вполне заслужил быть удалённым до конца матча за попытку нанесения травмы
Вот здесь небольшой разбор от доктора.
С субтитрами на русском в целом все понятно.