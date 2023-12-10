Ларкин потерял сознание после удара клюшкой в затылок от Жозефа. Перрон был удален до конца матча за попытку травмировать Зуба, упавшего на ноги капитану «Детройта»

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин потерял сознание на льду.

Он получил травму в первом периоде матча с «Оттавой» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.

После хита от нападающего «Сенаторс» Ларкин в падении столкнулся с Паркером Келли из «Оттавы», который также ударил его. Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.

Дилан Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью товарищей по команде и больше не выходил на лед.

По итогам эпизода Жозеф и Келли получили по 2 минуты штрафа за грубость против Ларкина.

Перрон был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.