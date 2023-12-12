Перрону дали 6 матчей дисквалификации за удар Зуба клюшкой в голову. Из его зарплаты удержат 148 тысяч долларов

Давид Перрон дисквалифицирован на 6 матчей за попытку нанести травму Артему Зубу.

Инцидент произошел в первом периоде матча « » с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате .

Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.

Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» упал ему на ноги. Вскоре после этого ударил Зуба клюшкой в голову.

Форвард «Детройта» был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты 35-летнего игрока вычтут 148,44 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.