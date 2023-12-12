Перрону дали 6 матчей дисквалификации за удар Зуба клюшкой в голову. Из его зарплаты удержат 148 тысяч долларов
Давид Перрон дисквалифицирован на 6 матчей за попытку нанести травму Артему Зубу.
Инцидент произошел в первом периоде матча «Детройта» с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.
Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.
Форвард «Детройта» был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.
По условиям коллективного соглашения, из зарплаты 35-летнего игрока вычтут 148,44 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
Жозефу же ни штрафа, ни дисквы нет 🤷🏻♂️
(Во всей этой заварухе виноваты оба)
Зуб действительно ни за что огрёб.
Однако Джозеф бил Ларкина точно так же, и даже грязнее, а ему что? Две минуты и всё? То есть разница только в том, что один эпизод был в игре, а второй уже после остановки, и настолько сильно отличаются наказания?