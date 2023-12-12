Перрону дали 6 матчей дисквалификации за удар Зуба клюшкой в голову. Из его зарплаты удержат 148 тысяч долларов

Теги дисквалификации Оттава Детройт НХЛ Давид Перрон Артем Зуб Хоккей

Давид Перрон дисквалифицирован на 6 матчей за попытку нанести травму Артему Зубу.

Инцидент произошел в первом периоде матча «Детройта» с «Оттавой» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Капитан «Ред Уингс» Дилан Ларкин потерял сознание  после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа. 

Ларкин упал на лед, после чего защитник «Оттавы» Артем Зуб упал ему на ноги. Вскоре после этого Давид Перрон ударил Зуба клюшкой в голову.

Форвард «Детройта» был удален до конца матча за попытку нанести травму Зубу.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты 35-летнего игрока вычтут 148,44 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам. 

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14 комментариев
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Ответ grek087
А что Жозефу? Я не совсем понимаю за что Перрону 6 матчей, и вообще не понимаю что дали Жозефу когда единственный кто виноват в этой всей заварухе это он
В смысле за что? Он двумя руками,клюшкой человеку в голову зарядил. При том, что человек этот, вообще не при делах. Легко мог челюсть вынести.
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+8
Я понимаю, что Ларкин упал страшно. Но операторы одни и те же повторы в 2 секунды крутили. Ничего толком не понятно по Зубу. И да, а что Жозефу?
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+5
Ответ grek087
А что Жозефу? Я не совсем понимаю за что Перрону 6 матчей, и вообще не понимаю что дали Жозефу когда единственный кто виноват в этой всей заварухе это он
Ну так посмотрите внимательно весь эпизод. После свистка Перрон рванул к Зубу и двинул клюшкой в голову (полагая что именно он лишил сознания Ларкина)
Жозефу же ни штрафа, ни дисквы нет 🤷🏻‍♂️
(Во всей этой заварухе виноваты оба)
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Ответ Александр Витюк
0:32
Ага, увидел, спасибо. Не туда смотрел.
Зуб действительно ни за что огрёб.
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Я так понимаю, что Перрон не стал разбираться, кто уронил Ларкина, и полез бить первого попавшегося. Ну и поделом, значит.
Однако Джозеф бил Ларкина точно так же, и даже грязнее, а ему что? Две минуты и всё? То есть разница только в том, что один эпизод был в игре, а второй уже после остановки, и настолько сильно отличаются наказания?
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Он что пытался его душить?
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Ответ Montenegro Serbian
Я если честно так и не рассмотрел, где там Перрон клюшкой Зубу заехал? Дайте тайм-код, кому несложно.
0:32
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Ответ Montenegro Serbian
Там больше вина на Келли лежит. Если смотреть в динамике, то лично у вижу обычный игровой момент от Жозефа: таких выталкиваний и пиханий с пятачка, в каждой игре просто уйма. А в плей-офф так вообще норма и лайток, даже если в голову перчаткой тыкают (без явного удара, само собой). Ларкин бы просто отлетел недалеко и через секунду вернулся бы обратно в борьбу. Но вот кулак Келли аккурат в район челюсти на противоходе и сыграл ключевую роль.
Один придал «ускорение», второй 🤛🏼 встретил=😵
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Ответ Montenegro Serbian
Я если честно так и не рассмотрел, где там Перрон клюшкой Зубу заехал? Дайте тайм-код, кому несложно.
На этом видео кажется, что крагой, на самом деле клюшка у него в руке. А вот Ларкина по-моему Келли нокаутировал , а Жозеф (в данном эпизоде) его просто отталкивал.
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