Вячеслав Фетисов: «Родина – это моя земля, семья и президент, который олицетворяет патриотизм, желание быть первым, понимает свою ответственность»
Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что такое родина.
– Что такое родина?
– Родина – это моя семья, прежде всего. Это моя земля, друзья, люди, живущие в моей стране, и, конечно, мой президент, который на сегодня олицетворяет и патриотизм, и желание быть первым, понимает свою ответственность.
Поэтому я считаю, что эти все достаточно понятные принципы как раз для меня являются определением моей страны, моей родины, моей семьи.
Земля у нас колоссально богата не только природными ресурсами, но прежде всего людьми от Чукотки до Калининграда. Я много езжу и могу сказать, что мы крутые.
У нас фантастическое, крутое будущее, если мы этого сами захотим. А мы, судя по всему, в этом направлении двигаемся, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Да, говорят нам, мы живем не очень, но вокруг нас вообще смерть и ад, и без Путина мы погибнем.
И это работает.
А ведь когда-нибудь вся эта хрень займёт в истории место под названием "е******е время".
А читающие историю люди будут недоумевать, как такое было возможно
Тошнит уже от тебя