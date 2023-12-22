Вячеслав Фетисов: «Родина – это моя земля, семья и президент, который олицетворяет патриотизм, желание быть первым, понимает свою ответственность»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин Государственная дума Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что такое родина.

– Что такое родина?

– Родина – это моя семья, прежде всего. Это моя земля, друзья, люди, живущие в моей стране, и, конечно, мой президент, который на сегодня олицетворяет и патриотизм, и желание быть первым, понимает свою ответственность.

Поэтому я считаю, что эти все достаточно понятные принципы как раз для меня являются определением моей страны, моей родины, моей семьи.

Земля у нас колоссально богата не только природными ресурсами, но прежде всего людьми от Чукотки до Калининграда. Я много езжу и могу сказать, что мы крутые.

У нас фантастическое, крутое будущее, если мы этого сами захотим. А мы, судя по всему, в этом направлении двигаемся, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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43 комментария
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Родина это президент, понятно
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"Родина - это жопа президента", ясно-понятно.
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+55
Глубже! Глубже!!!!!
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+49
Родина никак не связана с президентом. Слава, ты родился всего на 7 или 8 лет позднее Путина. Родина уже была, а Путин только в первый класс школы пошёл. Вот и делай вывод.
+27
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получается жопа президента дороже жизней тысяч простых ребят, которые умирают просто потому что дед на самоизоляции совершенно кукухой поехал
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Ррдина - Детройт...
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+18
Да уж, Фетисов совсем не Шевчук (известные слова про Родину и президента).
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Как же гордились мы русской пятёркой в Детройте. Фетисовым в частности. И как же мне стыдно за него сейчас.
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+16
Бывают и чемпионы по ,,пробитию дна,, , увы ...
+14
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+14
Ответ Александр Медушев
Комментарий скрыт
Куда уж нам, убогим. Людям, у которых до 2000-го года, видимо, поголовно не было родины. И в период с 2008 по 2012 тоже.
+11
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+11
Землю, семью и президента не выбирают ?..
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+11
Ответ Александр Медушев
Комментарий скрыт
никогда не понять таких как вы - великое счастье.
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Ну а что вы хотели от конъюнктурщика?
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Люблю данное издание !!! Оно умеет найти прекрасные примеры для осмысления прожитых лет . Перерождение великого спортсмена в инстасамку без операции .
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Третьяш, твой выход!
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+6
Цель пропаганды - постоянно внушать, что за пределами России уже случился апокалипсис. Там глад, мор и зомби. И лишь титан Путин стоит между нами и этим ужасом.
Да, говорят нам, мы живем не очень, но вокруг нас вообще смерть и ад, и без Путина мы погибнем.
И это работает.
А ведь когда-нибудь вся эта хрень займёт в истории место под названием "е******е время".
А читающие историю люди будут недоумевать, как такое было возможно
+6
0
+6
ну как можно такую чушь молоть? ну какая Родина = президент? как может быть не стыдно вообще за такие слова? как можно уравнять такое широкое и глубокое понятие, как Родина, которое в нашем языке даже пишется с большой буквы, с какой-то там личностью?! тьфу, позорище
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Осталось уточнить у кого" у нас" крутое будущее?
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Родина там, где ж опа в тепле и ты лучше меня это знаешь, - добавил Вячеслав Фетисов .
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А до президента у тебя Родины не было?
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Ффуууууу! Во несёт. Как будто кто-то нечистоплотно в туалет сходил.
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Родина – это мой президент, ну и земля, семья итд.
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Слава, когда ты только успел превратиться из легенды Детройта в такое Г...?
Тошнит уже от тебя
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Будущее???? Когда же настоящее станет как будущее
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Так то один из первых с Родины на загнивающий свалил в свое время!
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Немножко не та последовательность. Просто человек волнуется (с).
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Напомню, что Фетисов так любил родину, что даже приходилось забастовки устраивать, дабы из нее уехать)
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Вадик, родина это не *опа президента
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вот это деградация
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Ответ Melnikov1968
Родина никак не связана с президентом. Слава, ты родился всего на 7 или 8 лет позднее Путина. Родина уже была, а Путин только в первый класс школы пошёл. Вот и делай вывод.
ну тебе же уточнили - на сегодня) завтра может и не будет
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