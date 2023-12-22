Вячеслав Фетисов: «Россия обладает богатствами, открываются колоссальные возможности. Не вина ребят, что убежали, а беда, что не понимают, в какой стране живут»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что в России открываются колоссальные возможности.

– Вы видите в ребятах, с которыми общаетесь, понимание необходимости заботы о стране?

– Не вина ребят, что убежали [из страны сейчас], а их беда, что они не понимают, в какой стране живут.

У нас открываются колоссальные возможности. Страна обладает богатствами. У нас много открытий, завоеваний и побед.

Улица формирует их характер и патриотизм. Мы потеряли «двор». Потеряно уважение к старшим, к людям, что творили историю, что дали нам сегодня возможность творить. Историю в школах мы меняли несколько раз! Ну, что это такое? Кому-то это нужно было. Чтобы влиять на умы тех, кто не силен внутри.

Сегодня студенты и старшеклассники понимают, что живут в стране, которая борется за лидерство, за возможность продолжать дело отцов.

Спорт тут может быть хорошим примером и ориентиром. Это очень важный момент. Надо разговаривать с детьми, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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29 комментариев
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Какой же он подонок.
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А, я понял, почему тут комментариев нет. Цензурных слов не осталось.
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Остальные 140 000 000 тоже не понимают.
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славик забыл как сам убегал, сверкая пятками
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вот они как раз то и понимают что это за страна...
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Ответ Григорий Иванченко
славик забыл как сам убегал, сверкая пятками
Что характерно, из гораздо более мощной страны.
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СССР обладал еще большими богатствами, что же ты, Слава, сбежал?
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Государство которое убил полмиллиона граждан чужой и своей страны и сколько ещё убьёт. Слава Фетисов.
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Спортс, в прошлый раз вы меня забанили в вечер Ротенберга. Баньте еще, хоть навсегда.

Но повторюсь, ваши десять новостей из одного мерзкого интервью, которые вы делаете в погоне за траффиком - чуть ли не большая мерзость, чем само интервью.
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переведите кто-нибудь на нормальный русский???
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Слав не получится у 150 миллионов воровать в таких обьемах. Богатства не хватит на всех, да и не позволят. Ребята это понимают, а может они просто порядочнее и просто хотят честно зарабатывать своим трудом при это играя в лучшей лиге мира.
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Товарищу Фетисову надо в зеркало посмотреть...
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Он же в своё время тоже убежал.
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Пора открывать Зал позора мирового хоккея. И кандидаты есть готовые: Третьяк, Фетисов, Фазель, Кожевников...
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"– Не вина ребят, что убежали [из страны сейчас], а их беда, что они не понимают, в какой стране живут" - сказал бывший капитан Сборной СССР чемпион всего на свете, со скандалом увольнявшийся из армии в 1988 - 1989, разругавшийся с тренером, который слепил из него одного из лучших защитников в истории Игры в Хоккей. Вячеслав Александрович, что же вы так рвались в NJD из ЦСКА, неужели вы не понимали, в какой стране вы жили?
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Конечно не все еще понимают, что от былого величия СССР остался лишь осколок, да еще с такими типами во власти, которые в очередной раз меняют законы и историю под очередного бессменного управителя. Культ личности и застой ничему не научили...
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Интересно, а когда он сваливал в NHL, он понимал в какой замечательной стране жил, и что она ему дала или это другое? 😎
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А может уехали потому что понимают?? Не??
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Это какой то сюр или он троллит
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в перекрестке зарплата за 12 часов 1000 рублей
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Ответ Венер Кучербаев
переведите кто-нибудь на нормальный русский???
Непереводимо. На нормальном русском он давно разучился общаться.
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сам-то какой пример подавал молодежи, стоя в модных туфлях в Шарике осенью 1989го?
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"У нас открываются колоссальные возможности. Страна обладает богатствами". И ведь он прав. Одному давно уехавшему и пока играющему в НХЛ, но идущему по пути самого Фетисова, прислуживая власти, уже готовят целый дворец хоккея за большие миллионы, который он примет в свое пользование, вернувшись вскоре на родину. Тут и богатства, и возможности.
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Иногда старость приходит одна,как говорится
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А я сегодня захватил кусочек вью. Сразу записал вот это его высказывание:

Интернет, конечно, очень сильно повлиял на тех детей, которые были плохо воспитаны с детства. Мы должны были с самого начала его более жёстко контролировать, это наша ошибка.
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Спорное утверждение, что СССР конца 80-х более мощный, чем современная Россия
Моща определяется ценой нефти.Тогда и сейчас?
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