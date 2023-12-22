Вячеслав Фетисов: «Россия обладает богатствами, открываются колоссальные возможности. Не вина ребят, что убежали, а беда, что не понимают, в какой стране живут»
Вячеслав Фетисов считает, что в России открываются колоссальные возможности.
– Вы видите в ребятах, с которыми общаетесь, понимание необходимости заботы о стране?
– Не вина ребят, что убежали [из страны сейчас], а их беда, что они не понимают, в какой стране живут.
У нас открываются колоссальные возможности. Страна обладает богатствами. У нас много открытий, завоеваний и побед.
Улица формирует их характер и патриотизм. Мы потеряли «двор». Потеряно уважение к старшим, к людям, что творили историю, что дали нам сегодня возможность творить. Историю в школах мы меняли несколько раз! Ну, что это такое? Кому-то это нужно было. Чтобы влиять на умы тех, кто не силен внутри.
Сегодня студенты и старшеклассники понимают, что живут в стране, которая борется за лидерство, за возможность продолжать дело отцов.
Спорт тут может быть хорошим примером и ориентиром. Это очень важный момент. Надо разговаривать с детьми, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Но повторюсь, ваши десять новостей из одного мерзкого интервью, которые вы делаете в погоне за траффиком - чуть ли не большая мерзость, чем само интервью.
Интернет, конечно, очень сильно повлиял на тех детей, которые были плохо воспитаны с детства. Мы должны были с самого начала его более жёстко контролировать, это наша ошибка.