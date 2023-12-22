Вячеслав Фетисов: «Россия обладает богатствами, открываются колоссальные возможности. Не вина ребят, что убежали, а беда, что не понимают, в какой стране живут»

Вячеслав Фетисов считает, что в России открываются колоссальные возможности.

– Вы видите в ребятах, с которыми общаетесь, понимание необходимости заботы о стране?

– Не вина ребят, что убежали [из страны сейчас], а их беда, что они не понимают, в какой стране живут.

У нас открываются колоссальные возможности. Страна обладает богатствами. У нас много открытий, завоеваний и побед.

Улица формирует их характер и патриотизм. Мы потеряли «двор». Потеряно уважение к старшим, к людям, что творили историю, что дали нам сегодня возможность творить. Историю в школах мы меняли несколько раз! Ну, что это такое? Кому-то это нужно было. Чтобы влиять на умы тех, кто не силен внутри.

Сегодня студенты и старшеклассники понимают, что живут в стране, которая борется за лидерство, за возможность продолжать дело отцов.

Спорт тут может быть хорошим примером и ориентиром. Это очень важный момент. Надо разговаривать с детьми, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.