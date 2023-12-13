Фетисов о неучастии Китая на Кубке Первого канала: «Ни один потенциальный участник Олимпиады к нам не приедет. Дело даже не в хоккее – есть Игры Дружбы, Игры БРИКС»

Теги Вячеслав Фетисов Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал неучастие сборной Китая на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг сообщил, что команда Китая не сыграет на Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта страны.

«Это индикатор того, что ни один китайский спортсмен, который является потенциальным участником Олимпийских игр, к нам не приедет. И дело даже не в хоккее – есть Игры Дружбы, Игры БРИКС.

Ни одна страна не будет рисковать своими спортсменами, которые могут быть дисквалифицированы.

Кто будет рисковать получить пожизненную дисквалификацию и пропустить Олимпийские игры? Решение логичное», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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