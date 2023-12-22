Тамбиев о том, удобный ли «Салават» соперник: «Когда выйдем на них в плей-офф, там и посмотрим, кто кого. Будет интересно 2-й год подряд. Нам только попасть туда надо»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

«Хорошая командная победа. В первом периоде мы немножко неправильно действовали, но начиная со второго уже играли так, как должны были играть против Уфы.

Ребятами доволен, их самоотдачей, выстояли в меньшинстве в очень сложный момент. Наконец-то буллитную серию мы выиграли.

Недавно мне посоветовали поставить Горшкова на буллиты, и он забил? Посоветуйте второго. Есть у вас кандидатура? Сейчас я слушаю всех специалистов хоккея.

Уфа – удобный соперник? Вот когда мы на « » выйдем в плей-офф, там и посмотрим, кто кого. Будет интересно второй год подряд. Нам только попасть туда надо, Уфа то уже в плей-офф попала. Там и поглядим», – сказал главный тренер « » .