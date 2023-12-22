Тамбиев о том, удобный ли «Салават» соперник: «Когда выйдем на них в плей-офф, там и посмотрим, кто кого. Будет интересно 2-й год подряд. Нам только попасть туда надо»

Теги Салават Юлаев КХЛ Леонид Тамбиев Александр Горшков Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

«Хорошая командная победа. В первом периоде мы немножко неправильно действовали, но начиная со второго уже играли так, как должны были играть против Уфы.

Ребятами доволен, их самоотдачей, выстояли в меньшинстве в очень сложный момент. Наконец-то буллитную серию мы выиграли.

Недавно мне посоветовали поставить Горшкова на буллиты, и он забил? Посоветуйте второго. Есть у вас кандидатура? Сейчас я слушаю всех специалистов хоккея.

Уфа – удобный соперник? Вот когда мы на «Салават» выйдем в плей-офф, там и посмотрим, кто кого. Будет интересно второй год подряд. Нам только попасть туда надо, Уфа то уже в плей-офф попала. Там и поглядим», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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4 комментария
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какой плейофф))) Тамбиев сказочник))) в этом сезоне Адмирал не тот!! Нужны им пару подписание норм нападающих
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Ахаха)))) вот только после такой самоуверенности от дно-клуба. Адмирал на дно пойдет
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Если это шутка , то совсем не смешная.
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Ответ Саша Чугунков
какой плейофф))) Тамбиев сказочник))) в этом сезоне Адмирал не тот!! Нужны им пару подписание норм нападающих
Мало ли что может преснится.
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