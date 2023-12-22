Козлов о матче с «Адмиралом»: «Самонов подтаскивал, когда мы вынужденно проваливались. Создавали моменты, но не хватило хладнокровия в концовке»

Теги Салават Юлаев болельщики Виктор Козлов КХЛ Джош Ливо Александр Самонов Адмирал Сергей Колесников Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча против «Адмирала» (1:2 Б).

– Хотели победить. Не скрою, было принципиально обыграть «Адмирал», тем более сегодня «Мишкопад», много пришло болельщиков.

Ожидали такую игру от соперника, он хорошо обороняется и ищет шансы на контратаке. Так и произошло. Мы пытались взломать их оборону, создавали моменты, но не хватило хладнокровия в концовке.

Самонов подтаскивал нас, когда мы вынужденно проваливались. В овертайме у нас были моменты, но, видимо, сегодня не наш день. 

– Неожиданный дебют Сергея Колесникова – это подарок для болельщиков к Новому году? 

– И для болельщиков, и для организации, и для него самого. Дали понюхать пороху со взрослой командой, посмотреть, как играют мастера с именем.

Он сегодня неплохо смотрелся, играл смело, не тушевался. Когда были моменты, двигал ногами, угрожал, вылезал на ворота. Для дебюта это хорошо.

Джош Ливо здорово играет, но есть представление, что он выкладывается не на сто процентов. 

– Я оцениваю его игру очень положительно. Как он сохраняет шайбу, какие моменты он создает. По игре я доволен. Может быть, пока не идет в завершении, но это дело времени, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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4 комментария
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Булиты били одни понтарезы , Адмирал наказал за такое отношение к делу.
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Как то ожидали сегодня реванша. Что порой происходит с командой, столько моментов запороть? Кому проиграли этим Гутикам, который даже в интервью не мог соблюсти рамки приличия, напыщенному Тамбиеву, который огрызается в ответ? Как хотите ребята, но к следующим играм делайте все возможное для победы, ну не того уровня Адмирал чтобы ставить вас в унижение.
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Адмирал нужно в восьмёрку попасть будет кому лететь на другой край России. Плюс два очка пусть радуются
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