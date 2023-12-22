Козлов о матче с «Адмиралом»: «Самонов подтаскивал, когда мы вынужденно проваливались. Создавали моменты, но не хватило хладнокровия в концовке»

Виктор Козлов высказался после матча против «Адмирала» (1:2 Б).

– Хотели победить. Не скрою, было принципиально обыграть « », тем более сегодня «Мишкопад», много пришло болельщиков.

Ожидали такую игру от соперника, он хорошо обороняется и ищет шансы на контратаке. Так и произошло. Мы пытались взломать их оборону, создавали моменты, но не хватило хладнокровия в концовке.

подтаскивал нас, когда мы вынужденно проваливались. В овертайме у нас были моменты, но, видимо, сегодня не наш день.

– Неожиданный дебют Сергея Колесникова – это подарок для болельщиков к Новому году?

– И для болельщиков, и для организации, и для него самого. Дали понюхать пороху со взрослой командой, посмотреть, как играют мастера с именем.

Он сегодня неплохо смотрелся, играл смело, не тушевался. Когда были моменты, двигал ногами, угрожал, вылезал на ворота. Для дебюта это хорошо.

– здорово играет, но есть представление, что он выкладывается не на сто процентов.

– Я оцениваю его игру очень положительно. Как он сохраняет шайбу, какие моменты он создает. По игре я доволен. Может быть, пока не идет в завершении, но это дело времени, – сказал главный тренер « » .