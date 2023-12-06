Тамбиев пообещал журналисту поставить Горшкова на буллиты: «Поставлю. Честное слово. Почему нет? Со стороны виднее. Гутика убираем»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Амура» (3:4 Б).

– Хорошая боевая игра с обоюдоострыми моментами с одной и с другой стороны. Молодцы ребята, что после второго периода переломили ход матча в нашу пользу, но немножко «6 на 5» мы не разобрались в этой ситуации.

Ну а буллиты – как буллиты. Тут ничего не сделаешь. Как есть, так есть.

– Но ведь оставлять как есть нельзя. Если у не получается из матча в матч, зачем он выходит бросать?

– Назовите свою кандидатуру, я на следующую игру поставлю. Скажите, кто. Честное слово, поставлю.

– На следующий матч? Завтра с « »?

– Да. Если буллитная серия. Назовите своего фаворита. Я поставлю, серьезно.

– Горшков.

– Хорошо. Поставлю. Почему нет? Вы же болеете за « ». Со стороны виднее. Нормально. Гутика убираем, ставим , я понял, – с улыбкой сказал главный тренер «Адмирала» .